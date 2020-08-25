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«Это просто переходит всякие границы»: Путин потребовал взять коллекторов под контроль 

Мария Иванова и ещё 13 15 минут назад
«Это просто переходит всякие границы»
Фото: Reuters
Президент России Владимир Путин попросил главу Федеральной службы судебных приставов (ФСПП) Дмитрия Аристова взять работу коллекторов под контроль. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«То, с чем люди иногда сталкиваются в работе этих коллекторских организаций всех, это просто переходит иногда всякие границы», — заявил Путин.

Он отметил, что это касается работы и подконтрольных ФСПП организаций, и сторонних.

«Это совершенно точно надо брать под контроль», — заключил президент.

Как сообщал «Рамблер», глава Саморегулируемой организации микрофинансистов Эльмaн Мехтиев рассказал, что родственники и знакомые должника, которых беспокоят назойливые коллекторы, могут подать жалобу уже после двух звонков.
Коллекторы не имеют права осаждать членов семьи и друзей должника, если те не выступали поручителями по кредиту. В первую очередь коллектору необходимо сообщить, что вы не должник и к долгу вашего знакомого/родственника отношения не имеете. Если звонки не прекратились, необходимо оставить жалобу на портале zhaloba.napca.ru.
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Политика , Другое , Эльман Мехтиев , Дмитрий Аристов , Владимир Путин
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