Президент Белоруссии Александр Лукашенко получил на выборах 80,23% голосов избирателей, за Светлану Тихановскую проголосовали 9,90%. Такие предварительные данные обнародовала в понедельник глава ЦИК страны Лидия Ермошина. Об этом сообщает ТАСС.
Александр Лукашенко является президентом Республики Белоруссия с 1994 года. Он один из главных "политических долгожителей" среди первых лиц стран СНГ. Лукашенко находится у руля Беларуси 26 лет. Новый президентский срок станет для него шестым.
Александр Лукашенко входит в десятку глав государств, которые дольше всего находятся у власти.
На постсоветском пространстве главу Беларуси обогнал только президент Таджикистана Эмомали Рахмон — он у власти 28 лет.