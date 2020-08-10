Все новости на карте

Александр Лукашенко является президентом Республики Белоруссия с 1994 года. Он один из главных "политических долгожителей" среди первых лиц стран СНГ. Лукашенко находится у руля Беларуси 26 лет. Новый президентский срок станет для него шестым.

Александр Лукашенко входит в десятку глав государств, которые дольше всего находятся у власти.