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Дороже, чем в Турции: как выглядят пляжи Сочи

Александр Котлеткин
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Женщина на пляже "Ривьера" в Сочи
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Женщина на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Маяк" в Сочи
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Отдыхающие на пляже "Маяк" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости

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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
5/20
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие фотографируются в Сочи
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Отдыхающие фотографируются в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Девушка со смартфоном на пляже "Ривьера" в Сочи
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Девушка со смартфоном на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
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Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на набережной пляжа "Маяк" в Сочи
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Отдыхающие на набережной пляжа "Маяк" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости

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Отдыхающие пляже "Маяк" в Сочи
10/20
Отдыхающие пляже "Маяк" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
11/20
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
12/20
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Маяк" в Сочи
13/20
Отдыхающие на пляже "Маяк" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже в Сочи
14/20
Отдыхающие на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости

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Спасатель на пляже в Сочи
15/20
Спасатель на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже в Сочи
16/20
Отдыхающие на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи
17/20
Отдыхающие на пляже "Ривьера" в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже в Сочи
18/20
Отдыхающие на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости
Отдыхающие на пляже в Сочи
19/20
Отдыхающие на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости

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Мужчина ныряет с волнолома на пляже в Сочи
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Мужчина ныряет с волнолома на пляже в Сочи 
© Екатерина Лызлова/РИА Новости

Сочи — один из самых популярных туристических городов России. В 2026 году на его долю приходится 5,2% от общего пассажиропотока страны. По данным на 1 июня, в городе одновременно находятся около 133 тыс. человек, средняя загрузка средств размещения составляет 75%. Об этом сообщает РБК.

Вместе с тем средняя стоимость отпуска на отечественном курорте может оказаться выше, чем в других популярных странах. Так, даже после 30-процентного предсезонного роста цен в Турции, недельный тур в Анталью для семьи из трех человек в четырехзвездочный отель по системе «всё включено» стоит около 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи обойдется примерно в 153 тысячи рублей.

Еще одной проблемой курорта считается низкое качество сервиса. Некоторые туристы порой сталкиваются с хамством со стороны персонала и водителей такси. Несмотря это, ежегодно на отдых в Сочи отправляются около 8 млн туристов.

Как выглядит курорт перед стартом пляжного сезона — смотрите в галерее «Рамблера».