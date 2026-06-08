Дороже, чем в Турции: как выглядят пляжи Сочи

Сочи — один из самых популярных туристических городов России. В 2026 году на его долю приходится 5,2% от общего пассажиропотока страны. По данным на 1 июня, в городе одновременно находятся около 133 тыс. человек, средняя загрузка средств размещения составляет 75%. Об этом сообщает РБК.

Вместе с тем средняя стоимость отпуска на отечественном курорте может оказаться выше, чем в других популярных странах. Так, даже после 30-процентного предсезонного роста цен в Турции, недельный тур в Анталью для семьи из трех человек в четырехзвездочный отель по системе «всё включено» стоит около 150 тысяч рублей. Аналогичный отдых в Сочи обойдется примерно в 153 тысячи рублей.

Еще одной проблемой курорта считается низкое качество сервиса. Некоторые туристы порой сталкиваются с хамством со стороны персонала и водителей такси. Несмотря это, ежегодно на отдых в Сочи отправляются около 8 млн туристов.

Как выглядит курорт перед стартом пляжного сезона — смотрите в галерее «Рамблера».