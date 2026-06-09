Это не безумие». Психолог дала оценку голой выходке Глюкозы

Российская певица Глюкоза уже не раз шокировала поклонников странными фотосессиями. Недавно артистка в честь 40-летнего юбилея выложила в Сеть откровенные кадры. Публикация столь неоднозначных снимков спровоцировала горячие споры среди поклонников звезды.

«Что случилось с ней? Раньше такая лучезарная, красивая, утонченная. А сейчас безликая и потухшая… Нет огня в глазах, лишь только темнота», ― эмоционально заметила одна из подписчиц исполнительницы.

Психолог Наталья Наумова в беседе с Общественной Службой Новостей попыталась раскрыть скрытый смысл эпатажной выходки артистки. Об этом сообщает Газета.Ru.

По словам специалиста, Глюкоза, вероятнее всего, гонится за охватами и комментариями. Подобными фотографиями она стремится доказать, что и в 40 лет можно выглядеть молодой и желанной.

«Глюкоза давно встала на путь провокации, и этот поступок тоже очередной выпад, чтобы привлечь как можно больше аудитории, ― отметила психолог. ― В данном случае артист не преследует цели понравиться всем, ей куда важнее активность. Следовательно, это не безумие звезды, а хорошо спланированный пиар-ход».

Как сейчас выглядит Глюкоза ― смотрите в галерее «Рамблера».