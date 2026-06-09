Страшный диагноз: как болезнь погубила карьеру звезды «Назад в будущее»

Майкл Джей Фокс был одним из самых успешных голливудских актеров 1980–1990-х годов. Его роль в известном блокбастере Роберта Земекиса «Назад в будущее» сделала его настоящей мировой знаменитостью. К сожалению, в начале 2000-х болезнь Паркинсона практически разрушила его звездную карьеру.

Майкл Джей Фокс родился 9 июня 1961 года в Эдмонтоне в семье канадского военнослужащего и актрисы. В школьные годы юноша увлекался хоккеем, но был вынужден оставить спорт из-за низкого роста — около 164 см. В 15 лет Майкл появился на экране в канадском сериале канала CBC «Лео и я». Первый успех мотивировал Фокса продолжать актерскую карьеру. Как только ему исполнилось 18 лет, он бросил школу и переехал в Лос-Анджелес.

Первое время начинающего актера преследовали неудачи. Стараясь скрыть свой рост, Майкл очень сильно поправился, но позже взял себя в руки и вернул с помощью суровой диеты прежний облик. Затем из-за череды творческих неудач он влез в большие долги. Чтобы расплатиться с кредиторами, артист был вынужден продать всю мебель. Когда Фокс уже собирался вернуться к семье, ему позвонили и предложили роль в телесериале «Семейные узы». Сериал принес артисту долгожданную популярность, три награды «Эмми» и «Золотой глобус».

Главной работой Майкла в кино стала роль Марти Макфлая в трилогии Роберта Земекиса «Назад в будущее». Первый фильм вышел на экраны в 1985 году и стал настоящим кассовым хитом, собрав по всему миру $381,11 млн. Другими значимыми работами Фокса стали картины «Волчонок» (1985), «Дневной свет» (1987), «Секрет моего успеха» (1987), «Яркие огни, большой город» (1988) и «Военные потери» (1989).

Первые симптомы болезни Паркинсона появились у Майкла в 1990 году во время съёмок фильма «Доктор Голливуд». Он не сразу принял страшный диагноз и пытался справиться со стрессом при помощи алкоголя. Скрывать симптомы заболевания ему удавалось до 1998 года. В январе 2000 года, во время съемок четвертого сезона сериала «Спин-Сити», актер принял решение об уходе из проекта. С тех пор артист появляется на экране на второстепенных ролях или в качестве приглашенной звезды. Майкл также занимается озвучиванием мультипликационных персонажей и пишет книги.

Фокс женат на актрисе Трэйси Поллан. Пара воспитывает четырех детей.