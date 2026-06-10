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Умерла Людмила Чурсина

Газета.Ru
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Актриса Людмила Чурсина (20 июля 1941 — 10 июня 2026)
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Актриса Людмила Чурсина (20 июля 1941 — 10 июня 2026) 
© Global Look Press
Актриса Людмила Чурсина в роли Виринеи на съемках фильма «Виринея» в постановке Владимира Александровича Фетина по мотивам произведений Лидии Николаевны Сейфулиной на киностудии «Ленфильм», 1968 год
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Актриса Людмила Чурсина в роли Виринеи на съемках фильма «Виринея» в постановке Владимира Александровича Фетина по мотивам произведений Лидии Николаевны Сейфулиной на киностудии «Ленфильм», 1968 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС
Актриса Людмила Чурсина на улице Братьев Васильевых, 1968 год
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Актриса Людмила Чурсина на улице Братьев Васильевых, 1968 год 
© Мастюков Валентин/Мастюков Валенти
Актриса Людмила Чурсина, 1972 год
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Актриса Людмила Чурсина, 1972 год 
© Валентин Мастюков/ТАСС

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Актриса Людмила Чурсина в фильме «Приваловские миллионы» (1973)
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Актриса Людмила Чурсина в фильме «Приваловские миллионы» (1973) 
© Ministry of Culture Russia/Global Look Press
Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение», 1977 год
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Актеры Владимир Меньшов в роли Петрова и Людмила Чурсина в роли Ольги в фильме Юлия Карасика «Собственное мнение», 1977 год 
© РИА Новости
Актрисы Нина Ургант в роли Олимпиады и Людмила Чурсина в роли Ольги в кадре из художественного фильма «Собственное мнение», 1977 год
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Актрисы Нина Ургант в роли Олимпиады и Людмила Чурсина в роли Ольги в кадре из художественного фильма «Собственное мнение», 1977 год 
© «Мосфильм»/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина, 1983 год
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Актриса Людмила Чурсина, 1983 год 
© РИА Новости
Аргентинский журналист и режиссер Альберто Джудичи и актриса Людмила Чурсина на VII Ташкентском международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1983 год
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Аргентинский журналист и режиссер Альберто Джудичи и актриса Людмила Чурсина на VII Ташкентском международном кинофестивале стран Азии, Африки и Латинской Америки, 1983 год 
© Галина Кмит/РИА Новости

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Актриса Людмила Чурсина на съемках фильма «Русь изначальная», 1985 год
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Актриса Людмила Чурсина на съемках фильма «Русь изначальная», 1985 год 
© Галина Кмит/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина в роли императрицы Марии Федоровны в сцене из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I», 1989 год
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Актриса Людмила Чурсина в роли императрицы Марии Федоровны в сцене из спектакля по пьесе Дмитрия Мережковского «Павел I», 1989 год 
© Александр Макаров/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина в сцене из спектакля «Дуэт для солистки», 2000 год
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Актриса Людмила Чурсина в сцене из спектакля «Дуэт для солистки», 2000 год 
© Борис Кавашкин/ТАСС
Актриса Людмила Чурсина перед началом IX церемонии вручения премии «Золотой орел», 2011 год
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Актриса Людмила Чурсина перед началом IX церемонии вручения премии «Золотой орел», 2011 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина в сцене из спектакля Павла Тихомирова «Супруги Каренины» в Центральном Академическом театре Российской армии, 2018 год
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Актриса Людмила Чурсина в сцене из спектакля Павла Тихомирова «Супруги Каренины» в Центральном Академическом театре Российской армии, 2018 год 
© Евгений Одиноков/РИА Новости

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Актеры Александр Дик в роли Луиджи Пальи и Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве, 2019 год
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Актеры Александр Дик в роли Луиджи Пальи и Людмила Чурсина в роли Амбры в сцене из спектакля «Осенняя история» в постановке Валентина Варецкого по пьесе итальянского драматурга Альдо Николаи «Железный класс» во время показа в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве, 2019 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актриса Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле «Два билета в Милан» на сцене Центрального академического театра Российской Армии. «Два билета в Милан», 2021 год
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Актриса Людмила Чурсина в роли Кэрол Рэйнольдс в спектакле «Два билета в Милан» на сцене Центрального академического театра Российской Армии. «Два билета в Милан», 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актрисы Людмила Алексеевна Чурсина в роли Собы и Ольга Владимировна Волкова в роли Коши (слева направо) в спектакле «Дура, это любовь!» по пьесе Исаака Шаевича Фридберга в постановке Вадима Феликсовича Дубровицкого в Театре «LA’Театр», 2023 год
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Актрисы Людмила Алексеевна Чурсина в роли Собы и Ольга Владимировна Волкова в роли Коши (слева направо) в спектакле «Дура, это любовь!» по пьесе Исаака Шаевича Фридберга в постановке Вадима Феликсовича Дубровицкого в Театре «LA’Театр», 2023 год 
© Сергей Микляев/ТАСС
Актриса Людмила Чурсина в гримерке в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве
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Актриса Людмила Чурсина в гримерке в Центральном академическом театре Российской Армии в Москве 
© Anvar Galeev/Global Look Press

Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра Российской армии.

Актриса скончалась после продолжительной болезни — диагноз в сообщении театра не раскрывается. Как рассказали РИА Новости в окружении Чурсиной, в последний год она боролась с онкологическим заболеванием.

«Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — заявили агентству ТАСС в театре.

Чурсина родилась в 1941 году. Открытые источники называют местом ее рождения Сталинабад (сейчас – Душанбе) Таджикской ССР, но сама актриса рассказывала: она появилась на свет в медсанбате недалеко от деревни Груздово Псковской области — а на следующий день после родов ее мать отправилась в эвакуацию в Сталинабад, где ребенка официально зарегистрировали.

В детстве будущая актриса мечтала стать балериной, а в старших классах хотела «или самолеты строить, или на мостике корабля стоять». После школы она отправилась в Москву поступать в авиационный институт, но за компанию с подругой попытала удачу и в театральных вузах — и поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина.

Сниматься в кино Чурсина начала еще во время учебы — ее первой ролью стала Зоя в картине «Когда деревья были большими» (1961). Всего за годы творческой деятельности она воплотила на экране более сотни героев. В их числе Дарья из «Донской повести» (1964), Анфиса из «Угрюм-реки» (1968), Оксана из «Адъютанта его превосходительства» (1969) и многие другие.

В 1984 актрису пригласили в Центральный академический театр Советской армии, впоследствии переименованный в Центральный академический театр Российской армии. Там она служила до самой смерти.

Чурсина в жизни, на экране и на сцене — в галерее «Газеты.Ru».