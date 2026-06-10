Народная артистка СССР Людмила Чурсина скончалась в возрасте 84 лет, сообщила пресс-служба Театра Российской армии.

Актриса скончалась после продолжительной болезни — диагноз в сообщении театра не раскрывается. Как рассказали РИА Новости в окружении Чурсиной, в последний год она боролась с онкологическим заболеванием.

«Совсем скоро, 20 июля, у Людмилы Алексеевны должен был быть юбилей. Мы готовились к нему», — заявили агентству ТАСС в театре.

Чурсина родилась в 1941 году. Открытые источники называют местом ее рождения Сталинабад (сейчас – Душанбе) Таджикской ССР, но сама актриса рассказывала: она появилась на свет в медсанбате недалеко от деревни Груздово Псковской области — а на следующий день после родов ее мать отправилась в эвакуацию в Сталинабад, где ребенка официально зарегистрировали.

В детстве будущая актриса мечтала стать балериной, а в старших классах хотела «или самолеты строить, или на мостике корабля стоять». После школы она отправилась в Москву поступать в авиационный институт, но за компанию с подругой попытала удачу и в театральных вузах — и поступила в ВТУ имени Б. В. Щукина.

Сниматься в кино Чурсина начала еще во время учебы — ее первой ролью стала Зоя в картине «Когда деревья были большими» (1961). Всего за годы творческой деятельности она воплотила на экране более сотни героев. В их числе Дарья из «Донской повести» (1964), Анфиса из «Угрюм-реки» (1968), Оксана из «Адъютанта его превосходительства» (1969) и многие другие.

В 1984 актрису пригласили в Центральный академический театр Советской армии, впоследствии переименованный в Центральный академический театр Российской армии. Там она служила до самой смерти.

Чурсина в жизни, на экране и на сцене — в галерее «Газеты.Ru».