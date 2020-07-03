Пока вы не уснули: в России появится еще один праздник

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
20 миллиардов потратил ЦБ на спасение рубля
Во вторник, 30 июня, Центробанк России продал иностранной валюты на сумму 10,3 миллиарда рублей, а в четверг, 2 июля, — на 10,4 миллиарда.
1 июля могут сделать праздничным днем в РФ
День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию стоит сделать выходным. Такое мнение высказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля.
"Грустные новости": Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба
Умер отец Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.
Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания
Европейские правительства признали, что масштабы кризиса в регионе превзошли ожидания и отказаться от мер стимулирования экономики и поддержки бизнеса удастся нескоро. Об этом сообщает Bloomberg.
"Мы приняли это решение вместе": Путин о поправках
Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России, заявил президент Владимир Путин. «Мы приняли это решение вместе», — приводит его слова РИА «Новости».
«Ракетный ширпотреб»: какие цели выбирает Киев
Газета.Ru
На Украине заявили о завершении испытаний берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Гендиректор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев обрисовал один из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты.
Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. Об этом сообщает «Москва 24».
«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке
Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что еще поработает во время избирательных кампаний, несмотря на слухи о ее переводе в послы или в Совет Федерации.
"Гордое достижение": Ким Чен Ын о ситуации с COVID-19
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР за все время пандемии коронавирусной инфекции не было зарегистрировано ни единого случая заражения COVID-19.
«Расистская рыба»: памятник Русалочке осквернили
Lin Jing/XinHua/Global Look Press
В Копенгагене неизвестные осквернили статую Русалочки. Созданную по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена. Вандалы написали на основании монумента Rasist Fish («расистская рыба») чёрной краской сообщает Reuters.