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Пока вы не уснули: в России может появиться еще один праздник 

Сергей Василенок 22 минуты назад
Пока вы не уснули: в России появится еще один праздник
Фото: РИА Новости

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.

20 миллиардов потратил ЦБ на спасение рубля

Во вторник, 30 июня, Центробанк России продал иностранной валюты на сумму 10,3 миллиарда рублей, а в четверг, 2 июля, — на 10,4 миллиарда.

1 июля могут сделать праздничным днем в РФ

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию стоит сделать выходным. Такое мнение высказала РИА Новости вице-спикер Госдумы Ольга Епифанова. Как сообщал «Рамблер», голосование по поправкам завершилось 1 июля.

"Грустные новости": Кадыров сообщил о смерти отца Хабиба

Умер отец Хабиба Нурмагомедова, тренер Абдулманап Нурмагомедов. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров.

Масштабы кризиса в Европе превзошли ожидания

Европейские правительства признали, что масштабы кризиса в регионе превзошли ожидания и отказаться от мер стимулирования экономики и поддержки бизнеса удастся нескоро. Об этом сообщает Bloomberg.

"Мы приняли это решение вместе": Путин о поправках

Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России, заявил президент Владимир Путин. «Мы приняли это решение вместе», — приводит его слова РИА «Новости».

«Ракетный ширпотреб»: какие цели выбирает Киев

Газета.Ru
На Украине заявили о завершении испытаний берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Гендиректор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев обрисовал один из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты.

Ефремов отказался признать вину в совершении ДТП

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал, что актер заявляет о своей невиновности в ДТП. Об этом сообщает «Москва 24».

«Ещё не прощаемся»: Памфилова об отставке

Глава ЦИК России Элла Памфилова заявила, что еще поработает во время избирательных кампаний, несмотря на слухи о ее переводе в послы или в Совет Федерации.

"Гордое достижение": Ким Чен Ын о ситуации с COVID-19

Северокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР за все время пандемии коронавирусной инфекции не было зарегистрировано ни единого случая заражения COVID-19.

«Расистская рыба»: памятник Русалочке осквернили

Lin Jing/XinHua/Global Look Press
В Копенгагене неизвестные осквернили статую Русалочки. Созданную по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена. Вандалы написали на основании монумента Rasist Fish («расистская рыба») чёрной краской сообщает Reuters.
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Комментарии
В мире , Михаил Ефремов , Элла Памфилова , Абдулманап Нурмагомедов , Чен Ким , Хабиб Нурмагомедов , Ольга Епифанова , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , Центризбирком России , Центральный банк России , Газета.Ru , Синьхуа , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters
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