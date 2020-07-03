«Ракетный ширпотреб»: какие цели выбирает Киев

На Украине заявили о завершении испытаний берегового ракетного комплекса ЖК-360МЦ «Нептун». Гендиректор киевского КБ «Луч» Олег Коростелев обрисовал один из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты. О каком именно — в материале «Газеты.Ru».

На Украине завершены «финишные» испытания берегового ракетного комплекса (БРК) «Нептун» в целом и ракеты Р-360 в частности. Об этом в интервью YouTube-каналу Security Talks рассказал гендиректор и генеральный конструктор киевского конструкторского бюро «Луч» Олег Коростелев. По его словам, БРК готовится к принятию на вооружение ВМС Украины с прохождением всех необходимых процедур.

Коростелев также заявил, что работы удалось завершить в короткий срок, несмотря на «стесненные финансовые условия».

По его словам, в БРК «Нептун» обеспечено функционирование «точной инерциальной системы наведения — радиовысотомер плюс GPS», и «работа на конечном участке радиолокационной головки самонаведения, то есть захват цели на автосопровождение, распознавание, доведение ракеты до цели и высокая точность попадания».

По мнению украинских специалистов, в ходе испытаний достигнут «уровень, достаточный для выполнения боевых задач», тестирования БРК «Нептун» завершены и система готовится к принятию на вооружение.

Генеральный конструктор «Луча» планирует, что все необходимые процедуры (акты государственной комиссии, кодификация комплекса в целом и его составных частей, подготовка и подписание приказа министра обороны Украины) займут не более полутора месяцев. Затем будет необходимо профинансировать серийное производство. По оценкам Коростелева, поставка в ВС Украины одного дивизиона БРК «Нептун» потребует около 11 месяцев.

На вопрос, возможно ли увеличение дальности стрельбы «Нептуна» до 500 и более километров, Коростылев ответил, что ставить подобные задачи должно военно-политическое руководство государства, а технически это реализовать не трудно.

Помимо всего прочего, на Украине полагают, что у системы и в существующем виде большой экспортный потенциал.

Наконец, Олег Коростылев рассказал об одном из возможных приемов боевого применения крылатой ракеты Р-360. По его словам,

если по кораблю противника будет пущена очередь ракет БРК «Нептун», то для уничтожения одной ракеты противоракетным системам корабля потребуется около 20 секунд непрерывной работы, после чего корабль становится «голым».

«Если в течение тридцати секунд — минуты идет следующая ракета, то обороняться против нее является проблематичным», — сказал он. Коростелев подчеркнул, что прямое попадание крылатой ракеты в корабль, вес боевой части которой составляет 150 кг, повлечет «очень большие разрушения».

«Надо прямо сказать, что у гендиректора «Луча» несколько устаревшие и временами даже примитивные представления о возможностях ПВО/ПРО военно-морского флота. В настоящее время противовоздушная оборона современных кораблей стала чрезвычайно насыщенной, многослойной и эффективной. И ракету типа украинского «Нептуна» такая ПВО легко собьет еще на дальних подступах к корабельному ордеру без каких-либо особенных усилий и тактических изысков», — пояснил «Газете.Ru» замдиректора Центра анализа стратегий и технологий Константин Макиенко.

Для начала разберемся, что представляет собой ЖК-360МЦ «Нептун» и входящая в его состав крылатая ракета Р-360. Как ранее писала «Газета.Ru», это дозвуковая маловысотная противокорабельная ракета (ПКР), предназначенная для уничтожения судов водоизмещением до 5 тыс. т, а также наземных целей.

Изделие и комплекс, в целом, разработано конструкторским бюро «Луч» (его доля в финишном продукте, по оценке Олега Коростылева, составляет более половины). Двигательную установку для «Нептуна» поставляет запорожский «Мотор Січ», разработчик головки самонаведения — НПП «Радіонікс», отдельные комплектующие поставляет Харьковский авиационный завод. Государственное предприятие «ВИЗАР», недавно прошедшее модернизацию, будет заниматься серийным выпуском ракет этого типа.

Ракета «Нептун» комплектуется турбореактивным двигателем МС-400. Это изделие представляет собой дальнейшее развитие двигательной установки ТРДД-50, используемой на Х-35.

В свое время документация по этой установки была передана в Запорожье для освоения серийного производства. Для взлета и набора маршевой скорости ракета использует твердотопливный стартовый двигатель.

Дальность стрельбы «Нептуна» достигает 300 км, масса осколочно-фугасной боевой части ракеты — 150 кг, маршевая скорость полета изделия — 0,8-0,85 Мах.

То, что это некая реинкарнация ПКР Х-35, обсуждать не имеет смысла — это факт, не подлежащий сомнению, и искать советский след в украинской разработке нет необходимости — он налицо и более чем заметен. Интересны тут совсем другие факты и заключения.

В советские времена теме Х-35, надо прямо сказать, не уделяли слишком большого внимания. Тогда более привлекательными считались проекты крылатых ракет, способные отправить на дно атомный ударный авианосец вероятного противника. А ТТХ Х-35 в этом случае выглядели более чем скромно.

Для стрельбы по авианосцу эта ракета явно не годилась, а поражение с ее помощью всех остальных плавсредств противника не особо интересовало главного заказчика — ВМФ СССР.

Х-35 — это, по сути, некий аналог американской противокорабельной ракеты «Гарпун», а ее создание велось в конце 1960-х — начале 1970-х годов. По факту, и отечественная разработка стартовала примерно в это же время.

То есть это изделие создавалось на основе технологических достижений 1970-х годов и перезапустить производство ПКР этого типа для Украины — задача относительно несложная. Сегодня эта ракета не представляет собой какого-то серьезного достижения в сфере управляемого оружия или очевидного технологического прорыва.

По своим характеристикам она существенно уступает современным российским ракетам аналогичного класса.

Более того, эта ракета оптимизирована далеко не по боевым возможностям, а, скорее, по соотношению «эффективность-стоимость». То есть по своей конструкции — это относительно несложное и недорогое изделие.

Поэтому на вооружении ВМС многих странах мира остаются на вооружении ракеты аналогичного класса, к которым можно отнести французские «Экзосеты» и американские «Гарпуны» еще даже самых первых модификаций. В какой-то степени Х-35 заполняет предназначенный для нее сегмент рынка и позволяет решать определенные боевые задачи.

Поэтому для первоклассных ВМС мира, где не очень сильно считают деньги, ракеты подобного класса уже малоинтересны. Сегодня, к примеру, гораздо более востребована более высокая маршевая скорость ракеты.

Однако другое дело, что для ракет класса Х-35 (БРК «Нептун») существует масса других целей, по которым ракетами этого типа можно будет стрелять и через 50 лет. Условно говоря, вполне возможна ситуация, при которой, скажем, нигерийский ракетный катер открыл огонь по сухогрузу из Габона и поразил его, успешно выполнив боевую задачу. Для подобных целей не стоит покупать тяжелую противокорабельную ракету стоимостью, к примеру, в $5 млн Вполне возможно, что покупателей «Нептуна» подобного типа и имел в виду глава «Луча» Олег Коростылев, когда описывал высокий экспортный потенциал своего изделия.

Поэтому ракеты типа Х-35 и их аналоги — это своего рода товары широкого потребления на современном рынке противокорабельных вооружений.

Здесь нет какой-то особенной скорости, нет радиолокационной малозаметности, нет каких-либо тактических изысков, когда противокорабельные ракеты способны атаковать стаей, обмениваться между собой информацией и в зависимости от обстановки выстраивать свой боевой порядок. То есть ракеты типа Х-35 — это достаточно простое оружие, и чтобы освоить их серийное производство на Украине, Киеву вполне достаточно имеющихся у него технологических компетенций.

Другой вопрос — по каким целям собирается стрелять Киев. Если боевая стрельба предполагается по кораблю или отряду боевых кораблей с современными средствами ПВО, то эффективность подобных пусков, очевидно, будет близка к нулю.

Следующий вопрос — на чем украинцы собираются размещать пусковые установки «Нептунов». На данный момент времени у Киева нет кораблей, которыми можно оснастить ПУ ПКР подобного класса. Как сказал Олег Коростылев, вначале была мысль установить «Нептун» на корабль типа корвет, но эта идея отпала по финансовым соображениям и более актуальной стала версия берегового базирования.

Если же рассматривать в качестве носителей ПКР самолеты ВВС Украины, то возникает следующая проблема — интеграция противокорабельной ракеты в украинский летательный аппарат. А это достаточно сложная задача. И нет ясности, в украинские самолеты какого типа может быть интегрирована эта ракета. По сути, Киеву придется открывать и выполнять новую опытно-конструкторскую работу. И вслед за этим сразу возникает еще целый ряд вопросов. К примеру, самолетов с открытой архитектурой авионики на Украине в настоящее время нет. Соответственно, в этом случае надо приступать к переделкам носителя, и переделкам весьма существенным.

Тут надо заметить, что сегодня неизвестен ни один тип самолета без открытой архитектуры авионики, в который ракета Х-35 была бы интегрирована. Интегрировать же ее в каком-то примитивном варианте, без получения данных от бортового локатора, безусловно, можно. Но тогда возникает следующий вопрос — с какой дальности становится возможным в боевой обстановке результативный пуск изделия, поскольку в этом случае самолету-носителю придется приблизиться к кораблю-цели чуть ли не на расстояние визуального обнаружения.

То есть как ракета, «Нептун», безусловно, имеет право на существование. Но вот как некий комплекс вооружения, который создает какие-то принципиально новые возможности для вооруженных сил Украины, он выглядит пока крайне сомнительно.

В качестве наземных ПУ «Нептун» может быть применен в противодесантных операциях, чтобы затруднить противнику высадку на украинское побережье. А вот в каких-либо морских операциях применение «Нептуна» прослеживается пока очень слабо.