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Вандалы испортили статую Русалочки в Копенгагене 

News.ru и ещё 7 53 минуты назад
«Расистская рыба»: памятник Русалочке осквернили
Фото: Lin Jing/XinHua/Global Look Press
В Копенгагене неизвестные осквернили статую Русалочки. Созданную по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.
Вандалы написали на основании монумента Rasist Fish («расистская рыба») чёрной краской сообщает Reuters. Надпись появилась либо вечером 2 июля, либо утром 3 июля.
Андерсен и его произведение не имеют отношения к конфликту о расовой дискриминации. Однако на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, люди, поддерживающие движение Black Lives Matter припомнили спор из-за будущего ремейка «Русалочки» от компании Disney. В 2019 году продюсеры выбрали на заглавную роль темнокожую актрису Холли Бэйли.
В январе вандалы нанесли граффити на статую Русалочки в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая. Скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды она лишалась головы, писал NEWS.ru.
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Комментарии 4
Происшествия , В мире , Холли Бэйли , Walt Disney , Reuters , Копенгаген
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