«Расистская рыба»: памятник Русалочке осквернили

Копенгагене неизвестные осквернили статую Русалочки. Созданную по мотивам сказки писателя Ганса Христиана Андерсена.

Copenhagen's Little Mermaid labelled "racist fish" https://t.co/TOMZUeD2v7 pic.twitter.com/wvxcl3Xtt8— Reuters (@Reuters) July 3, 2020 Вандалы написали на основании монумента Rasist Fish («расистская рыба») чёрной краской сообщает Reuters. Надпись появилась либо вечером 2 июля, либо утром 3 июля.

Андерсен и его произведение не имеют отношения к конфликту о расовой дискриминации. Однако на фоне протестов, которые начались в конце мая после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания, люди, поддерживающие движение Black Lives Matter припомнили спор из-за будущего ремейка «Русалочки» от компании Disney . В 2019 году продюсеры выбрали на заглавную роль темнокожую актрису Холли Бэйли

В январе вандалы нанесли граффити на статую Русалочки в поддержку независимости Гонконга от влияния Китая. Скульптура не раз становилась жертвой туристов и вандалов. Дважды она лишалась головы, писал NEWS.ru.