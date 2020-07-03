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Путин о поправках в Конституцию: Мы приняли это решение вместе 

Деловая газета «Взгляд» 39 минут назад
Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России, заявил президент Владимир Путин.
«Мы приняли это решение вместе», — приводит его слова РИА «Новости».
Президент отметил, что голосование по поправкам показало высокий уровень консолидации общества.
Путин поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции в бюджете, федеральных программах и национальных проектах.
В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки — с 4 июля.
ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.
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Политика , Видео , Элла Памфилова , Владимир Путин , Центризбирком России , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд"
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