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Окончательное слово по поправкам к Конституции могли сказать только граждане России , заявил президент Владимир Путин

«Мы приняли это решение вместе», — приводит его слова РИА «Новости».

Президент отметил, что голосование по поправкам показало высокий уровень консолидации общества.

Путин поручил правительству в полной мере реализовать приоритетную ценность поправок к Конституции в бюджете, федеральных программах и национальных проектах.

В пятницу президент подписал указ о внесении поправок в российскую Конституцию, указ вступает в силу со дня его подписания, сами поправки — с 4 июля.

ЦИК России обработал 100% протоколов общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. За поправки проголосовали 77,92% граждан России, против — 21,27%. Явка составила 67,97%. Глава Центризбиркома Элла Памфилова назвала голосование по Конституции полностью легитимным.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о голосовании.