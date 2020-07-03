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Ким Чен Ын назвал причину, по которой коронавирус не проник в Северную Корею 

Аргументы Недели и ещё 15 1 час назад
«Гордое достижение»: Ким Чен Ын о ситуации с COVID-19
Фото: Reuters
Северокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР за все время пандемии коронавирусной инфекции не было зарегистрировано ни единого случая заражения COVID-19.
«Это гордое достижение, достигнутое благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии», — заявил Ким Чен Ын.
Он добавил, что Северная Корея на сто процентов преграждает путь вирусу на свою территорию, поэтому эпидемия обошла страну стороной.
Ранее в Монголии заявили о вспышке бубонной чумы. При этом в Роспотребнадзоре уверены, что россиянам бояться нечего.
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В мире , Азия , Коронавирус , Чен Ким , Роспотребнадзор , КНДР
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