«Гордое достижение»: Ким Чен Ын о ситуации с COVID-19

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Северокорейский лидер Ким Чен Ын объяснил, почему в КНДР за все время пандемии коронавирусной инфекции не было зарегистрировано ни единого случая заражения COVID-19.

«Это гордое достижение, достигнутое благодаря дальновидной руководящей способности ЦК партии и высокой сознательной слаженности всего народа, который действует как один по приказу и распоряжению ЦК партии», — заявил Ким Чен Ын.

Он добавил, что Северная Корея на сто процентов преграждает путь вирусу на свою территорию, поэтому эпидемия обошла страну стороной.