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Пока вы спали: Европа погружается в 90-е 

Сергей Василенок 22 минуты назад
Пока вы спали: Европа погружается в 90-е
Фото: Reuters

У Трампа появился серьезный конкурент

Экс-вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом сообщает Associated Press.

Коронавирус отбросил беднейшую страну ЕС в 90-е

Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы. Об этом пишет Bloomberg.

США отреклись от России в G7

Американские конгрессмены от Демократической партии выступили против участия России в саммите G7. Об этом говорится в письме, направленному госсекретарю США Майку Помпео, передает RT.

"Крупная утечка": Америку обвинили в сокрытии ЧП

В апреле этого года на другом военном объекте на Окинаве произошел выброс ядовитых веществ, используемых в пожаротушении.

Страшное пепелище: Четверо детей погибли при пожаре в РФ

По информации МЧС РФ, среди погибших четверо детей и один взрослый. В селе Боргадай под Иркутском в результате пожара в частном доме погибли пять человек.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
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В мире , Джозеф Байден , ЕС , Демократическая партия США , МЧС , Bloomberg , Reuters , США
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