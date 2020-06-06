Пока вы спали: Европа погружается в 90-е 

У Трампа появился серьезный конкурент
Экс-вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом сообщает Associated Press.
Коронавирус отбросил беднейшую страну ЕС в 90-е
Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы. Об этом пишет Bloomberg.
США отреклись от России в G7
Американские конгрессмены от Демократической партии выступили против участия России в саммите G7. Об этом говорится в письме, направленному госсекретарю США Майку Помпео, передает RT.
"Крупная утечка": Америку обвинили в сокрытии ЧП
В апреле этого года на другом военном объекте на Окинаве произошел выброс ядовитых веществ, используемых в пожаротушении.
Страшное пепелище: Четверо детей погибли при пожаре в РФ
По информации МЧС РФ, среди погибших четверо детей и один взрослый. В селе Боргадай под Иркутском в результате пожара в частном доме погибли пять человек.