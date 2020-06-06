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AP: Байден набрал нужное число голосов для выдвижения кандидатом в президенты США 

Газета.Ru 1 час назад
У Трампа появился серьезный конкурент
Фото: Reuters
Экс-вице-президент США Джо Байден набрал достаточное количество голосов для выдвижения своей кандидатуры на предстоящих президентских выборах в стране. Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, он набрал необходимое число голосов делегатов и будет официально выдвинут на предстоящем национальном съезде Демократической партии, членом которой он является.
Для прохождения порога претенденту необходимо набрать от 1991 голоса. Как уточняет СМИ, Байден получил 1993 голоса в свою пользу.
Выборы президента США должны состояться 3 ноября текущего года.
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В мире , Джозеф Байден , Демократическая партия США , США
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