Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В США выступили против участия России в саммите G7 

Lenta.ru 33 минуты назад
В США выступили против участия России в саммите G7
Фото: Lenta.ru
Американские конгрессмены от Демократической партии выступили против участия России в саммите G7. Об этом говорится в письме, направленному госсекретарю США Майку Помпео, передает RT.
Согласно заявлению конгрессменов, они настоятельно рекомендовали администрации президент США Дональда Трампа не отступать от политического вектора, который подразумевает исключение Москвы из G7 до тех пор, пока политический курс России якобы не перестанет дестабилизировать положение в США и других государствах.
Законодатели также посчитали правильным решение об исключении России, заявив, что она «представляла угрозу» мировому сообществу и все еще представляет «очевидную опасность» для США и других стран-участниц G7.
Конгрессмены выразили уверенность, что восстановление России в организации уничтожит годы усердной работы, которые мировое сообщество потратило на противостояние Москве.
В конце мая президент Трамп сообщил о решении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Его инициативу не поддержал Европейский союз. Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США, несмотря на свое председательство в группе, не имеют право раздавать приглашения.
В Совете Федерации России после заявления Трампа заявили, что вопрос о возвращении страны в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы.
Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт
Комментарии
В мире , Жозеп Боррель , Дональд Трамп , ЕС , Демократическая партия США , Совет Федерации , Москва , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение