В США выступили против участия России в саммите G7 

Американские конгрессмены от Демократической партии выступили против участия России в саммите G7. Об этом говорится в письме, направленному госсекретарю США Майку Помпео, передает RT.

Согласно заявлению конгрессменов, они настоятельно рекомендовали администрации президент США Дональда Трампа не отступать от политического вектора, который подразумевает исключение Москвы из G7 до тех пор, пока политический курс России якобы не перестанет дестабилизировать положение в США и других государствах.

Законодатели также посчитали правильным решение об исключении России, заявив, что она «представляла угрозу» мировому сообществу и все еще представляет «очевидную опасность» для США и других стран-участниц G7.

Конгрессмены выразили уверенность, что восстановление России в организации уничтожит годы усердной работы, которые мировое сообщество потратило на противостояние Москве.

В конце мая президент Трамп сообщил о решении отложить саммит G7 до сентября и пригласить на него четыре страны, в том числе Россию. Его инициативу не поддержал Европейский союз . Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что США, несмотря на свое председательство в группе, не имеют право раздавать приглашения.

Совете Федерации России после заявления Трампа заявили, что вопрос о возвращении страны в G7 должен решаться консолидированно странами-участницами группы.

Россия входила в G8 до присоединения Крыма в марте 2014 года. После этого лидеры остальных стран «восьмерки» (Франции, Великобритании, США, Германии, Японии, Италии и Канады) отказались приезжать на саммит в Сочи и провели встречу в Брюсселе без участия Москвы. Также было решено больше не проводить встреч в формате G8.