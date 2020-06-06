Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е 

Lenta.ru 14 минут назад
Коронавирус отбросил беднейшую страну Европы в 1990-е
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Пандемия коронавируса отбросила Болгарию, которая является беднейшей страной Европы, в 1990-е годы. Об этом пишет Bloomberg.
Как поясняет агентство, Болгария после тяжелого экономического кризиса, разразившегося в стране около 25 лет назад, шла по пути сближения с Европой. Она проводила масштабную приватизацию государственных компаний и развивала конкуренцию.
Однако два года назад власти страны начали наращивать влияние государства в сферах бизнеса — от управления водоснабжением и строительной индустрии до азартных игр и медиабизнеса. На фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, темпы роста влияния властей на бизнес увеличились. Министр финансов Болгарии Владислав Горанов на минувшей неделе уже заявил, что государство будет вмешиваться куда и когда угодно, если это необходимо для поддержания работы рынка.
В качестве примера агентство приводит принятое в пятницу, 5 июня, предварительное решение болгарских властей создать государственную нефтяную компанию, которая будет конкурировать с лидером рынка — местным подразделением российского «Лукойла». Окончательное голосование по данному вопросу может состояться на следующей неделе, пишет Bloomberg.
Ранее агентство писало, что Восточная Европа столкнулась с серьезными экономическими последствиями пандемии коронавируса. Регион ждет самый сильный спад со времен коммунизма.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
Последние новости
Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Раскрыта профессия с зарплатой в миллион рублей в месяц после пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии Именитый профессор предрек России «здравоохранение будущего» благодаря пандемии В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт В США нашли «доказательство» российского вмешательства в ливийский конфликт
Комментарии 1
В мире , Владислав Горанов , Лукойл , Bloomberg , Болгария
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
Уволенная соведущая ответила Соловьеву
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
В деле об убийстве Флойда нашли странные совпадения
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Обнаружено исчезновение Йеллоустонского супервулкана
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Раскрыто последнее смс умершей Цывиной любовнику
Видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Россия ответила на хамство Госдепа
05:24
Россия ответила на хамство Госдепа
Политика Африка
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
00:16
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Новости Москвы
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
00:15
Опубликовано видео пожара после взрыва в жилом доме в Москве
Происшествия Новости Москвы
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
00:38
В России оценили «бравые» заявления США об «убийцах» С-400
Армия
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
03:56
Минздрав оценил ситуацию с коронавирусом в России
Общество
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
00:13
Опубликовано видео перевозки захваченного Ми-35 Хафтара
Армия Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение