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Страшное пепелище: кадры с места пожара под Иркутском, где погибли пять человек 

ТК «Звезда» и ещё 6 36 минут назад
Страшное пепелище: Четверо детей погибли при пожаре в РФ
Фото: МЧС России
По информации МЧС РФ, среди погибших четверо детей и один взрослый.
В селе Боргадай под Иркутском в результате пожара в частном доме погибли пять человек. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС РФ.
Сообщается, что возгорание произошло в Зиминском районе в селе Боргадай на улице Беломестных в 01.30 по местному времени (20.30 по Москве).
В сгоревшем доме проживала семья: муж, жена и четверо детей. В результате пожара погиб мужчина и четверо несовершеннолетних. Мать семейства, женщина 1979 года рождения, в тяжелом состоянии доставлена в больницу.
На месте происшествия работают оперативные службы, выясняются причины трагедии. По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате короткого замыкания.
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Пожары , Происшествия , Новости регионов , Пожар в Санкт-Петербурге , Иркутск
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