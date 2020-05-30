Пока вы не уснули: США готовят миру тяжелые последствия 

Правительство Мальты изъяло партию ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США.
У Белого дома начались столкновения
Перед Белым домом начались столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет Трампа и других высокопоставленных чиновников. Об инциденте сообщает CNN.
Дрожь земли: миру предрекли тяжелые последствия
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Возвращение к практике холодной войны грозит тяжёлыми последствиями.
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
Отказ Меркель принять приглашение Трампа на саммит Большой семерки стал очередным эпизодом в серии примеров сложных отношений между лидерами, уверены авторы «Политико».
В России появятся новые особые зоны
Правительство России утвердило создание трёх особых экономических зон (ОЭЗ), общий объём инвестиций резидентов составит более 35 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития. Об этом сообщает ТАСС.
Россиян предупредили о микст-инфекции
Имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусной инфекцией.
Россиян накажут за отказ от вакцинации
Россиян смогут штрафовать за отказ сделать прививку. Такая норма содержится в проекте нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает «Интерфакс».
"Хоть один спортсмен у нас вякал?"
Олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Ирина Роднина раскритиковала актёров, которые жалуются на падение доходов в период пандемии.
Полицейские закатили тайную вечеринку в изоляции
Хозяин ресторана «Гюмри» в Сургуте вынужден был открыть ресторан по просьбе оперативников. Для десятерых сотрудников полиции был накрыт стол, сообщает «Лента».
Пригожину и Валерии передали «Доширак»
После жалоб на «чудовищное положение» артистов в период пандемии партия «Коммунисты России» решила направить семье продюсера Иосифа Пригожина «гуманитарную помощь» — пачки «Доширака», — информирует РИА Новости.