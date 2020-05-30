Пока вы не уснули: США готовят миру тяжелые последствия 

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В США заявили о перехвате миллиарда долларов из России

Правительство Мальты изъяло партию ливийской валюты на сумму 1,1 миллиарда долларов. Об этом сообщается на сайте госдепартамента США.

У Белого дома начались столкновения

Перед Белым домом начались столкновения протестующих с сотрудниками Секретной службы США, которая охраняет Трампа и других высокопоставленных чиновников. Об инциденте сообщает CNN.

Дрожь земли: миру предрекли тяжелые последствия

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Возвращение к практике холодной войны грозит тяжёлыми последствиями.

Россия и коронавирус рассорили Европу и США

Отказ Меркель принять приглашение Трампа на саммит Большой семерки стал очередным эпизодом в серии примеров сложных отношений между лидерами, уверены авторы «Политико».

В России появятся новые особые зоны

Правительство России утвердило создание трёх особых экономических зон (ОЭЗ), общий объём инвестиций резидентов составит более 35 миллиардов рублей, рассказали в пресс-службе Минэкономразвития . Об этом сообщает ТАСС.

Россиян предупредили о микст-инфекции

Имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусной инфекцией.

Россиян накажут за отказ от вакцинации

Россиян смогут штрафовать за отказ сделать прививку. Такая норма содержится в проекте нового кодекса об административных правонарушениях (КоАП), передает «Интерфакс».

"Хоть один спортсмен у нас вякал?"

Полицейские закатили тайную вечеринку в изоляции

Хозяин ресторана «Гюмри» в Сургуте вынужден был открыть ресторан по просьбе оперативников. Для десятерых сотрудников полиции был накрыт стол, сообщает «Лента».

Пригожину и Валерии передали «Доширак»