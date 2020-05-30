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Попова заявила, что человек может заразиться и гриппом, и коронавирусом одновременно 

ТАСС 2 часа назад
Россиян предупредили о микст-инфекции
Фото: РИА Новости
Имеются данные, что человек может быть одновременно болен и гриппом, и коронавирусной инфекцией. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Вакцина" на телеканале "Россия-1", отметив, что вторая волна коронавируса может пройти осенью наряду с подъемом других острых респираторных вирусных инфекций.
"Мы опасаемся на сегодня и пытаемся просчитать, будет ли он давать микст-инфекцию с другими респираторными инфекциями, вирусами респираторными осеннего сезона, — сказала она. — Такие литературные данные есть о том, что могут выделяться от одного больного оба вируса: и вирус гриппа — это вот зимние находки наших китайских коллег и в других государствах, — и гриппа и Covid-19 вместе. И тогда это, конечно, тяжелое течение. Поэтому мы думаем о том, как защитить людей осенью — буквально сейчас".
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Попова подчеркнула, что это заставляет торопиться с вакцинацией против гриппа.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор
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