Россия и коронавирус рассорили Европу и США

Отказ Меркель принять приглашение Трампа на саммит Большой семерки стал очередным эпизодом в серии примеров сложных отношений между лидерами, уверены авторы «Политико». В ходе телефонного разговора между ними возникли острые разногласия по вопросам НАТО и «Северного потока — 2».

Президент США хочет провести это знаковое мероприятие, но канцлер Германии «не может согласиться» на приглашение из-за продолжающейся пандемии.

Канцлер Германии Ангела Меркель отклонила приглашение Дональда Трампа приехать на саммит Большой семерки, который американский президент стремится превратить в символ возвращения к нормальной жизни после коронавирусного кризиса.

«Федеральный канцлер благодарит президента Трампа за приглашение на саммит Большой семерки, который пройдет в конце июня в Вашингтоне. На сегодняшний день, учитывая общую ситуацию с пандемией, она не может согласиться на свое личное участие и поездку в Вашингтон», — сказал представитель правительства Германии Штеффен Зайберт (Steffen Seibert) в пятницу, 29 мая.

«Конечно, она будет следить за развитием ситуации с пандемией».

Отказ Меркель принять приглашение Трампа стал очередным эпизодом в целой серии примеров сложных отношений между этими двумя лидерами. Трамп неоднократно критиковал Германию и Меркель в частности по самым разным поводам, начиная с торгового профицита Германии и заканчивая ее отчислениями в бюджет НАТО. Меркель публично выражала свое несогласие с односторонним подходом администрации Трампа к целому ряду вопросов внешней политики, от изменения климата до иранской ядерной сделки.

В ходе телефонного разговора на этой неделе между Трампом и Меркель возникли острые разногласия по целому ряду вопросов, включая НАТО, «Северный поток — 2», соединяющий Россию и Германию, а также отношения с Китаем . Об этом сообщил один высокопоставленный американский чиновник, отказавшийся назвать свое имя. Представитель немецкого правительства Зайберт не сообщил, действительно ли их разговор был напряженным.

Белый дом не прокомментировал ситуацию на момент публикации этой статьи.

Отказ Меркель лично приехать на саммит Большой семерки может подорвать попытки Трампа представить этот саммит как знаковое событие, которое подведет черту под периодом локдаунов и запретов на передвижения, введенных с целью борьбы с пандемией коронавируса.

Трамп отменил проведение этого саммита в марте из-за кризиса и заявил, что вместо этого он организует видеоконференцию. Но в своем твите от 20 мая он написал, что он, возможно, перенесет саммит, добавив: «Это станет отличным сигналом для всех — нормализация!»

На этой неделе Белый дом сообщил, что этот саммит планируется провести в конце июня в Вашингтоне, а не в резиденции Кэмп-Дэвид, куда Трамп перенес это мероприятие после всплеска недовольства в связи с его желанием провести его на его личных курортах в Майами.

«Президент считает, что лучшим примером возвращения к нормальной жизни станет проведение саммита Большой семерки здесь», — сказала пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани (Kayleigh McEnany) во вторник, 26 мая.

«Мы защитим тех мировых лидеров, которые приедут сюда, так же, как мы защищаем тех, кто работает в Белом доме, — добавила Макэнани. — Мы хотим, чтобы саммит состоялся. Мы считаем, что он состоится. Пока иностранные лидеры поддерживают эту идею».

Но Меркель, которая получила образование ученого-исследователя, сказала, что, с ее точки зрения, в июне будет еще слишком рано проводить масштабные мероприятия с учетом того, что вирус продолжает распространяться, а эксперты призывают сохранять бдительность и соблюдать социальную дистанцию, несмотря на постепенное возобновление работы экономик.

Чиновники, осведомленные о ходе дискуссий, сообщили, что Трамп пришел в ярость из-за нежелания Меркель приезжать на саммит и что в четверг, 28 мая, в порыве раздражения он позвонил президенту Франции Эммануэлю Макрону

Комментируя телефонный разговор Трампа и Макрона, представители Белого дома сообщили: «Президент Трамп и президент Макрон обсудили успехи в борьбе с коронавирусом и прогресс в вопросе возобновления работы мировых экономик. Лидеры согласились с важностью проведения саммита Большой семерки в ближайшем будущем. Президент Трамп и президент Макрон также обсудили важнейшие вопросы мировой политики и двусторонних отношений».

Источники, знакомые с содержанием дискуссий, сообщили, что Меркель также выступила против проведения саммита лидеров Евросоюза в Брюсселе 19 июня и сказала, что переговоры лицом к лицу должны возобновиться не ранее июля.

Странам Евросоюза необходимо срочно договориться по поводу нового бюджета на семь лет, который должен вступить в силу уже 1 января и который уже сейчас включает в себя огромный пакет помощи, необходимый для преодоления экономических последствий пандемии. По мнению большинства лидеров, такого соглашения можно будет достичь, только если получится собрать всех лидеров в одном помещении.

Хотя чиновники утверждают, что нежелание Меркель ехать на саммит Большой семерки объясняется в первую очередь особенностями эпидемиологической ситуации, они также считают, что лидеры стран Большой семерки встревожены тем, что Трамп может использовать их визит, чтобы сделать удачные совместные фотографии, необходимые ему в преддверии президентских выборов, и чтобы заявить о возвращении мировой экономики в нормальное состояние — разумеется, благодаря его усилиям.

По словам чиновников, пока они не наблюдают практически никаких признаков традиционной подготовки, которая всегда предшествует саммитам Большой семерки и которая включает в себя подробное обсуждение программы и интенсивные дискуссии касательно формулировок в формальных итоговых документах. Ожидается, что эти переговоры будут особенно напряженными с учетом разногласий между Трампом и другими лидерами Большой семерки по целому ряду вопросов, включая торговлю и изменение климата.

По словам одного чиновника, недостаточно тщательная подготовка усиливает тревогу европейских лидеров по поводу потенциальных негативных политических последствий поездки в Соединенные Штаты — особенно с учетом того, что пока у них нет возможности встретиться лично в Брюсселе, чтобы обсудить свои дела.

Меркель, которой в июле исполнится 66 лет, занимает второе место в списке самых пожилых лидеров Большой семерки после Трампа, которому скоро исполнится 74 года. Вместе с премьер-министром Японии Синдзо Абэ они попадают в группу риска в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон , которому 55 лет, — это единственный из лидеров стран Большой семерки, кто переболел сovid-19 — он даже попал в отделение интенсивной терапии.

Комментируя телефонный разговор Трампа и Джонсона, который состоялся в пятницу, 29 мая, представители Даунинг-Стрит, 10 сообщили: «Что касается предстоящего саммита Большой семерки, премьер-министр и президент обсудили важность личной встречи лидеров, если это будет возможным».

Макрон сообщил, что он хотел бы поехать на этот саммит. 2 июня Франция смягчит большую часть карантинных ограничений, а поездки внутри Евросоюза возобновятся 15 июня. Однако запрет на бесцельные поездки в страны Евросоюза граждан стран, которые не входят в его состав, будет действовать и дальше, а решение о его отмене или продлении ожидается не раньше середины июня.

Абэ тоже заявил о готовности поехать на саммит, однако японские СМИ сообщили, что, согласно действующим правилам, после возвращения в Токио ему придется провести 14 дней на карантине. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте (Giuseppe Conte) тоже выразил готовность поехать в Вашингтон, как и премьер-министр Канады Джастин Трюдо . Председатель европейского совета Шарль Мишель (Charles Michel) сообщил, что он тоже готов поехать, если состояние здоровья позволит.

Однако в частной беседе один чиновник, знакомый с ситуацией, сказал, что европейские лидеры поддержат Меркель и не поедут на саммит Трампа, если Меркель сочтет это плохой затеей.