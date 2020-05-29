Возвращение к практике холодной войны грозит тяжёлыми последствиями

США готовы возобновить подземные ядерные испытания в течение нескольких месяцев, заявил представитель Пентагона . В американских СМИ уже не первый год обсуждается такая возможность со ссылкой на дискуссии в президентской администрации . По словам экспертов, если она реализуется, системе контроля над вооружениями будет нанесён очередной удар. Ни Россия , ни другие ядерные державы больше не будут связаны обязательствами перед международным сообществом.

Хотя США с 1992 года не провели ни одного ядерного испытания, Пентагон готов провести «быстрый тест с ограниченными возможностями диагностики» в течение нескольких месяцев, если поступит соответствующее распоряжение от президента. Это заявление сделал и.о. заместителя помощника министра обороны США по ядерным вопросам Дрю Уолтер после публикации в The Washington Post о том, что в Белом доме давно обсуждается такая возможность. Представитель Пентагона уточнил: для потенциальных подземных испытаний существует полигон в штате Невада

Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний был заключён в 1996 году. Его в частности подписала и ратифицировала Россия. В число подписавших, но не ратифицировавших договор входят США, хотя с тех пор они формально придерживались его условий. В 2016 году, в 20-летнюю годовщину подписания документа, российский президент Владимир Путин осудил тех, кто затягивает его ратификацию.

Нежелание этих государств стать полноценными участниками Договора вызывает серьёзное сожаление — тем более с учётом того, что некоторые из них претендуют на лидерство и чуть ли не особые полномочия в решении вопросов глобальной безопасности, — заявил тогда Путин с явным намёком на действия США.

Соединённые Штаты в свою очередь обвиняют Россию в том, что она не соблюдает условия договора. В прошлом году американская военная разведка заявила, что, по их данным, РФ «провела испытания ядерного оружия с выделением энергии в ходе ядерной реакции». Эксперты подчёркивают, что настоящие подземные ядерные испытания России, как и любому другому государству, вряд ли бы удалось скрыть — слишком велика сила вызванных взрывом подземных толчков. Так что, если предположения американцев верны, речь идёт о гидроядерных испытаниях, то есть тех, при которых обычная взрывчатка запускает и немедленно прекращает ядерную реакцию. Формально такие тесты не являются нарушением договора, так как в нём не даётся определения ядерных испытаний. Но Москва отрицает проведение любых подобных экспериментов, в том числе гидроядерных.

До вступления в силу моратория на ядерные испытания они проводились в том числе для проверки боеготовности ядерных зарядов. Так как в боеголовке постоянно происходит процесс ядерного распада, со временем она может утратить заявленную мощь. Сегодня проверки делаются с помощью компьютерных программ. Однако, как подчеркнул в разговоре с NEWS.ru замдиректора Института США и Канады РАН и бывший руководитель информационно-аналитического центра Минобороны России генерал-майор в отставке Павел Золотарёв , моделирование не может заменить реальных испытаний по точности данных. Тем не менее возобновлять подземные ядерные тесты было бы ошибкой.

США не ратифицируют договор о запрещении ядерных испытаний, но абсолютное большинство экспертов настаивают на том, что это необходимо сделать и ни в коем случае не проводить испытаний. В данный момент администрация Трампа очень лихо расправляется с договорами, которые были подписаны до них. И их действия с трудом поддаются прогнозированию. Что касается обвинения в адрес России, то это приём не новый. Делается это с целью оправдать собственные действия, так как другие тоже якобы нарушают. Последствия для окружающей среды от испытаний будут минимальными, но политические последствия — самые тяжёлые. Это снимает последние ограничения с тех, кто и до этого особо себя не утруждал, например, с Северной Кореи.

В XXI веке подземные ядерные испытания провела только Северная Корея — в 2006, 2009, 2013 и 2016 годах. После последнего из них страна заявила о том, что испытала водородную бомбу.

После прихода к власти в США Дональда Трампа Вашингтон приступил к демонтажу договоров в сфере контроля над вооружениями. В прошлом году прекратил действие Договор о ракетах средней и меньшей дальности, в этом США заявили о том, что выходят из Договора по открытому небу. В обоих случаях был использован предлог о том, что соглашения не соблюдает Россия. Учитывая этот опыт, существует большие сомнения в том, что Вашингтон в итоге продлит действие Договора по стратегическим наступательным вооружениям, действие которого истекает в феврале будущего года. Эксперты не исключают, что будут воплощены и планы по ядерным испытаниям, ведь Соединённые Штаты, в отличие от России, не связаны обязательствами по Договору о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.