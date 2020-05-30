Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полицейские устроили тайную вечеринку в ресторане во время изоляции 

Экспресс газета и ещё 3 2 часа назад
Полицейские закатили тайную вечеринку в изоляции
Фото: ТАСС
Хозяин ресторана «Гюмри» в Сургуте вынужден был открыть ресторан по просьбе оперативников. Для десятерых сотрудников полиции был накрыт стол, сообщает «Лента».
О вечеринке узнали правозащитник и позвонили в дежурную часть округа. Двое из ее участников попытались спрятаться в туалете во время задержания.
Теперь сотрудникам грозит увольнение, а их руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. В отношении владельца ресторана составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).
Видео дня. Прототип корабля Starship Илона Маска взорвался при испытаниях
Экспресс газета: последние новости
Черные ставят на колени Америку Черные ставят на колени Америку Немой инвалид-колясочник попытался совершить ограбление с игрушечным пистолетом Немой инвалид-колясочник попытался совершить ограбление с игрушечным пистолетом В центре Москвы захвачены заложники В центре Москвы захвачены заложники
Происшествия , Сургут
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
«Путин попал в капкан, который сам и создал»
Россия «клонировала» украинскую разработку
Россия «клонировала» украинскую разработку
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
Экс-глава российского города сбежала с миллионами
Предсказана смертельная угроза для всего живого на Земле
Предсказана смертельная угроза для всего живого на Земле
Надгробия русского криминала
Надгробия русского криминала
Видео
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
00:58
Массовая перестрелка под Киевом попала на видео
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
01:09
Последствия ливня в Подмосковье попали на видео
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
00:59
Перехват бомбардировщиков США у границ России попал на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Россияне устроили давку из-за дешевых кастрюль и попали на видео
Нападение на инкассаторов попало на видео
00:23
Нападение на инкассаторов попало на видео
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
00:08
Опубликовано видео затопленного тоннеля в Москве
Новости Москвы Общество
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
01:23
Опубликовано видео свалки просроченных лекарств в Подмосковье
Происшествия
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
00:35
Россия и коронавирус рассорили Европу и США
В мире
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
00:17
Звезде «Москва слезам не верит» стало хуже
Шоу-бизнес
Перед Белым домом начались столкновения
00:37
Перед Белым домом начались столкновения
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение