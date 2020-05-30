Полицейские закатили тайную вечеринку в изоляции

Хозяин ресторана «Гюмри» в Сургуте вынужден был открыть ресторан по просьбе оперативников. Для десятерых сотрудников полиции был накрыт стол, сообщает «Лента».

О вечеринке узнали правозащитник и позвонили в дежурную часть округа. Двое из ее участников попытались спрятаться в туалете во время задержания.

Теперь сотрудникам грозит увольнение, а их руководителям будут применены меры строгой дисциплинарной ответственности. В отношении владельца ресторана составлен административный протокол по статье 20.6.1 КоАП РФ («Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения»).