Пока вы дома: европейская страна первой победила COVID-19

Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса
Правительство Словении официально объявило о конце эпидемии коронавируса в стране. Согласно сообщению кабинета министром Словении, на дистанционном заседании в четверг было принято решение о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19), провозглашенной в стране 12 марта.
Китай вмешался в спор России с Financial Times
Китай выступил в поддержку России в связи с публикацией британским изданием Financial Times о занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторое время назад Financial Times на основе собственного анализа сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть выше официальной статистики более чем на 70%.
В РФ вновь выросло число новых случаев COVID-19
Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 598, до 262 843 человек в 85 регионах. Накануне был зафиксирован прирост в 9974 человека. За день до этого — 10 028, еще днем ранее — 10 899. У 42,5 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.
Лавров оценил идею контроля передвижения россиян
Нет никакой необходимости вводить выездные визы для жителей России. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РБК. По словам главы МИД, он также не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.
Граждане трех стран обратились к России
Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии просят посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом, как сообщает пресс-служба посольства России в США, рассказал российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.