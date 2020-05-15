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Пока вы дома: европейская страна объявила о победе над COVID-19 

Сергей Василенок 7 минут назад
Пока вы дома: европейская страна первой победила COVID-19
Фото: depositphotos.com

Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса

Правительство Словении официально объявило о конце эпидемии коронавируса в стране. Согласно сообщению кабинета министром Словении, на дистанционном заседании в четверг было принято решение о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19), провозглашенной в стране 12 марта.

Китай вмешался в спор России с Financial Times

Китай выступил в поддержку России в связи с публикацией британским изданием Financial Times о занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Некоторое время назад Financial Times на основе собственного анализа сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть выше официальной статистики более чем на 70%.

В РФ вновь выросло число новых случаев COVID-19

Количество пациентов с новым коронавирусом в России за сутки выросло на 10 598, до 262 843 человек в 85 регионах. Накануне был зафиксирован прирост в 9974 человека. За день до этого — 10 028, еще днем ранее — 10 899. У 42,5 процента новых пациентов нет клинических проявлений болезни.

Лавров оценил идею контроля передвижения россиян

Нет никакой необходимости вводить выездные визы для жителей России. Об этом глава МИД России Сергей Лавров заявил в интервью РБК. По словам главы МИД, он также не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.

Граждане трех стран обратились к России

Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии просят посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом, как сообщает пресс-служба посольства России в США, рассказал российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
Видео дня. Обругала матом: как соцработница из Уфы унижает детей
Комментарии 2
В мире , Сергей Лавров , Анатолий Антонов , МИД , Financial Times , Китай , Словения
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