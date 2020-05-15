Страна в Европе объявила об окончании эпидемии

Правительство Словении официально объявило о конце эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.

«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 4,5 млн человек, умерли более 300 тысяч.

Согласно сообщению кабинета министром Словении, на дистанционном заседании в четверг было принято решение о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19), провозглашенной в стране 12 марта.

«Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения», — пояснило правительство.

Решением правительства становится возможным пересечение границы с соседними европейскими странами, а также открываются аэропорты. При этом решение об открытии каждого из пунктов пропуска будет приниматься по согласованию с МИД и при проведении консультаций с органами безопасности соседей.