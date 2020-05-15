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Словения объявила об окончании эпидемии коронавируса 

Алиса Селезнёва и ещё 12 1 час назад
Страна в Европе объявила об окончании эпидемии
Фото: depositphotos.com
Правительство Словении официально объявило о конце эпидемии коронавируса в стране. Об этом говорится в сообщении на сайте кабмина.
«Рамблер» писал, что в конце 2019 года в китайском городе Ухань началась вспышка нового коронавируса, вызывающего пневмонию. По последним данным, в мире COVID-19 заболели более 4,5 млн человек, умерли более 300 тысяч.
Согласно сообщению кабинета министром Словении, на дистанционном заседании в четверг было принято решение о прекращении эпидемии инфекционной болезни SARS-CoV-2 (COVID-19), провозглашенной в стране 12 марта.
«Национальный институт общественного здоровья (NIJZ) установил, что данные указывают на снижение распространения коронавируса среди населения», — пояснило правительство.
Решением правительства становится возможным пересечение границы с соседними европейскими странами, а также открываются аэропорты. При этом решение об открытии каждого из пунктов пропуска будет приниматься по согласованию с МИД и при проведении консультаций с органами безопасности соседей.
При этом предусматривается обязательный 14-дневный карантин для лиц, не имеющих постоянного или временного места жительства в ЕС и Республике Словении.
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Комментарии
В мире , МИД , ЕС , Словения
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