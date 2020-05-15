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Граждане трех стран обратились за помощью к России 

Артём Кульша и ещё 3 31 минуту назад
Граждане Украины, Казахстана и Белоруссии просят посольство России в США оказать им содействие в выезде в Россию для воссоединения с семьями. Об этом, как сообщает пресс-служба посольства России в США, рассказал российский посол в Соединенных Штатах Америки Анатолий Антонов.
Сегодня, как сообщал «Рамблер», из Нью-Йорка в Москву вылетел очередной вывозной борт с гражданами России. По словам Антонова, на него попали 369 человек.
«Это своеобразный рекорд для нас», — отметил дипломат.
Он поблагодарил сотрудников представительства авиакомпании «Аэрофлот» за содействие в организации рейса и волонтеров общественной организации «Русская молодежь Америки» за помощь, которую они оказывают вылетающим россиянам.
Также Антонов рассказал, что с властями 24 регионов России, куда предстоит добраться вылетевшим соотечественникам после приземления в Москве, удалось своевременно уладить все вопросы.
«Предстоит сделать еще многое. Так, мы получаем просьбы граждан Белоруссии, Казахстана, Украины оказать содействие в выезде в Российскую Федерацию для воссоединения с семьями», — добавил он.
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Политика , Видео , В мире , Анатолий Антонов , Аэрофлот , США
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