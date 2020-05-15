Сегодня, как сообщал «Рамблер», из Нью-Йорка в Москву вылетел очередной вывозной борт с гражданами России. По словам Антонова, на него попали 369 человек.

«Это своеобразный рекорд для нас», — отметил дипломат.

Он поблагодарил сотрудников представительства авиакомпании «Аэрофлот» за содействие в организации рейса и волонтеров общественной организации «Русская молодежь Америки» за помощь, которую они оказывают вылетающим россиянам.

Также Антонов рассказал, что с властями 24 регионов России, куда предстоит добраться вылетевшим соотечественникам после приземления в Москве, удалось своевременно уладить все вопросы.