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Китай поддержал Россию в конфликте с Financial Times 

Артём Кульша 37 минут назад
Китай выступил в поддержку России в связи с публикацией британским изданием Financial Times о занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.
Некоторое время назад Financial Times на основе собственного анализа сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть выше официальной статистики более чем на 70%.
После этого, как сообщал «Рамблер», представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что смертность от COVID-19 в России не занижается сознательно, вице-премьер России Татьяна Голикова — что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой, а посол России в Великобритании Андрей Келин назвал анализ Financial Times догадками, измышлениями и отражением общей тенденции в британской прессе писать о борьбе с коронавирусной инфекцией в России крайне негативно.
Сегодня в поддержку России в связи с публикацией Financial Times выступили власти Китая.
Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 262,8 тысячи человек, число выздоровевших — 58,2 тысячи человек, число умерших — 2,4 тысячи человек.
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В мире , Видео , Андрей Келин , Татьяна Голикова , ВОЗ , Financial Times , Китай
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