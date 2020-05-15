Китай выступил в поддержку России в связи с публикацией британским изданием Financial Times о занижении смертности от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости.

Некоторое время назад Financial Times на основе собственного анализа сообщило, что смертность пациентов с коронавирусной инфекцией в России может быть выше официальной статистики более чем на 70%.

После этого, как сообщал «Рамблер», представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявил, что смертность от COVID-19 в России не занижается сознательно, вице-премьер России Татьяна Голикова — что Россия никогда не манипулировала официальной статистикой, а посол России в Великобритании Андрей Келин назвал анализ Financial Times догадками, измышлениями и отражением общей тенденции в британской прессе писать о борьбе с коронавирусной инфекцией в России крайне негативно.

Сегодня в поддержку России в связи с публикацией Financial Times выступили власти Китая.

Вспышка заболеваемости инфекцией COVID-19, которую вызывает коронавирус SARS-CoV-2 началась, как сообщал «Рамблер», в декабре в Китае. Согласно последним данным, во всем мире число заболевших превысило 4,3 миллиона человек. В России число заболевших превысило 262,8 тысячи человек, число выздоровевших — 58,2 тысячи человек, число умерших — 2,4 тысячи человек.