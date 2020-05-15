Он отметил, что не знает, кто может об этом говорить.

«Если люди тоскуют по Советскому Союзу, наверное, это их право. Я не вижу никакой необходимости и не слышал ни о каких планах подобного рода среди людей, которые имеют мало-мальское отношение к принятию соответствующих решений», — подчеркнул министр.

По словам главы МИД, он также не видит причин для постановки вопроса о запрете на выезд россиян за границу.