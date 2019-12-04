Брат наркобарона раздел россиянок

Российские модели снялись в рекламе складного смартфона Escobar Fold 1, который представил Роберто Эскобар , брат погибшего наркобарона Пабло Эскобара.

Фото и видео опубликованы на сайте компании Escobar Inc. В проморолике девушки в нижнем белье разглядывают «золотой» смартфон и демонстрируют его на камеру. В съемках, которые проходили в Москве, приняли участие Кристина Якимова (Miss Playboy Russia 2017), Анна Белис , Ксения Вегнер и другие модели.

Смартфон Escobar Fold 1 получил 7,8-дюймовый гибкий AMOLED-экран разрешением 1920 на 1444 точек, двойную камеру на 16 и 20 мегапикселей, а также батарею емкостью четыре тысячи миллиампер-часов. Кроме того, аппарат оснащен 128 или 512 гигабайтами внутренней флеш-памяти, сканером отпечатков пальцев и портом USB Type-C. Об этом сообщает Lenta.ru.