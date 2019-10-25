Пока вы не уснули: Белоруссия променяла Россию на Казахстан 

8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
В одной из воинских частей, расположенных в Забайкальском крае, произошла стрельба, в результате которой погибло по меньшей мере восемь человек, сообщает ТАСС.
Сирии бы не было на карте: чего добились войска России
Меморандум, выработанный во время визита Реджепа Тайипа Эрдогана в Сочи, позволил остановить военную операцию Турции против сирийских курдов, вернуть под контроль Дамаска северо-восточные районы страны, а также гарантировать интересы национальной безопасности Турции. Военно-политическую обстановку в регионе проанализировал военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок.
Электрошокер и угрозы: за экс-мэра Грозного взялась полиция
Мэр Грозного Ислам Кадыров был уволен за жестокость, стало известно телеканалу «Грозный».
Белоруссия променяла Россию на Казахстан
Министр энергетики Казахстана Канат Бозумбаев заявил о согласовании с белорусской стороной основных параметров соглашения по поставкам нефти и нефтепродуктов в Белоруссию. Об этом сообщает ТАСС.
Украина присматривает технику для бомбежек Донбасса
Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома.
ЦАР задумалась о размещении военной базы России
Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что его страна рассматривает возможность создания военной базы России на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.
Братья из ДНР найдены мертвыми в лесу в Подмосковье
Братья-близнецы из Донецкой народной республики убили себя в Московской области, рассказал РИА Новости собеседник в правоохранительных органах.
ЦБ принял решение по ключевой ставке
Центральный банк России снизил сегодня ключевую ставку до 6,5%. Об этом говорится в сообщении на сайте ЦБ России.
Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
В здании отдела полиции московского района Гольяново поселились бездомные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Газпрому придется прокачать через Украину газ"
Замглавы Национального банка Украины (НБУ) Дмитрий Сологуб заявил, что «Газпрому» «придется» прокачать через Украину как минимум 50 миллиардов кубометров газа для выполнения своих обязательств. Об этом сообщает УНИАН.
На встрече с Макгрегором произошел инцидент
Неизвестный бросил бутылку в ирландского бойца смешанного стиля Конора Макгрегора во время его пресс-конференции в отеле «Ритц-Карлтон» в Москве. Видео инцидента опубликовал в Instagram корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.