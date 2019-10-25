​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове

Отдел полиции в Гольяново захватили бездомные

В здании отдела полиции московского района Гольяново поселились бездомные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным Mash, новые обитатели появились там после переезда полицейских в другое здание. Местные жители оказались недовольны таким соседством.

«Вместо сладострастных мигалок их быт окружают хриплые призывы к чаепитию с водкой», — отмечает канал.

Mash опубликовал ролик, на котором видна заваленная мусором территория отделения.

Как сообщал «Рамблер», в августе 2018 года в заброшенном отделе полиции и миграционной службы в Москве обнаружили ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами москвичей, заявления, копии личных документов граждан, материалы уголовных и административных дел, карточки учета малолетних преступников, личные дела сотрудников отдела и многое другое.

Фотографии документов опубликовала блогер Лана Сатор. Она рассказала, что в заброшенном здании остались армейские сухпайки, а по разным комнатам отдела можно собрать комплект из фуражки, пилотки, формы, кокард и погонов.