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Отдел полиции в Гольяново захватили бездомные 

Рамблер + ещё 1 15 минут назад
​Бомжи захватили отдел полиции в Гольянове
Фото: ТАСС
В здании отдела полиции московского района Гольяново поселились бездомные. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По данным Mash, новые обитатели появились там после переезда полицейских в другое здание. Местные жители оказались недовольны таким соседством.
«Вместо сладострастных мигалок их быт окружают хриплые призывы к чаепитию с водкой», — отмечает канал.
Mash опубликовал ролик, на котором видна заваленная мусором территория отделения.
Как сообщал «Рамблер», в августе 2018 года в заброшенном отделе полиции и миграционной службы в Москве обнаружили ящики со старыми внутренними и заграничными паспортами москвичей, заявления, копии личных документов граждан, материалы уголовных и административных дел, карточки учета малолетних преступников, личные дела сотрудников отдела и многое другое.
Фотографии документов опубликовала блогер Лана Сатор. Она рассказала, что в заброшенном здании остались армейские сухпайки, а по разным комнатам отдела можно собрать комплект из фуражки, пилотки, формы, кокард и погонов.
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Теги:
Происшествия
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