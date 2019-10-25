В ЦАР задумались о создании военной базы России

Президент Центральноафриканской Республики (ЦАР) Фостен-Арканж Туадера заявил, что его страна рассматривает возможность создания военной базы России на своей территории. Об этом сообщает РИА Новости.

В интервью агентству Туадера рассказал, что хочет расширения сотрудничества с Россией.

«Мы бы просили о помощи России в сельскохозяйственной отрасли, в образовании», — отметил политик.

По словам президента ЦАР, его российский коллега Владимир Путин согласился, чтобы в университеты и образовательные центры РФ принимали студентов из Центральной Африки.

Также Туадера заявил, что ЦАР хотела бы получить от России новые партии оружия. Он напомнил, что РФ уже осуществила поставку пяти тысяч единиц оружия и направила инструкторов, которые обучают военнослужащих ЦАР обращению с оружием.

Как сообщал «Рамблер», в январе 2019-го министр обороны ЦАР Мари Ноэль Койяра заявила, что соглашение о военном сотрудничестве с РФ, подписанное в августе 2018 года, предусматривает возможность создания на территории ЦАР российской военной базы.

С 2012 года в ЦАР идет война, в которой участвуют силы правительства страны и повстанцы (в основном, мусульмане). В феврале 2019-го власти ЦАР и представители вооруженных группировок поставили подписи под мирным соглашением. Первым его шагом является прекращение любого насилия в отношении гражданских лиц.