Украина присматривает технику для бомбежек Донбасса

Украина присматривает новую технику для бомбежек Донбасса

Президент Бразилии утверждает, что Украина заинтересовалась местной авиатехникой, а именно: легким штурмовиком Super Tucano и военно-транспортным самолетом Embraer KC-390. Подобный интерес крайне симптоматичен. Он очень многое говорит как о планах Зеленского по отношению к Донбассу, так и о состоянии украинского авиапрома.

Президент Украины Владимир Зеленский разъездился: за одну неделю успел посетить Японию и Бразилию. В Японии он принимал участие в интронизации нового императора и общался с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером . Подтвердив, кстати, свою репутацию кавээнщика: «Ваша фамилия на Украине популярнее моей».

А вот визит в Бразилию получился деловым. Украина хочет реанимировать проект «Циклон-4», чтобы тем самым зарабатывать на коммерческих пусках с бразильского космодрома Алкантар. Проект подписывал еще Леонид Кучма в 2003-м. Правда, за 12 лет Украина так ничего и не сделала — и в 2015-м Бразилия из проекта вышла.

Но есть и проекты куда любопытнее. Если верить Twitter президента Бразилии Жаира Болсонару, Зеленский заинтересовался бразильской авиацией. В частности, военно-транспортным самолетом Embraer KC-390 и легким штурмовиком Super Tucano.

И даже сложно сказать, интерес к какой из этих машин больше говорит о современной Украине.

Выстрел в обе ноги

Начнем с Embraer KC-390. Это новая модель: в 2015-м KC-390 совершил первый полет. Это не гигант вроде «Руслана» или тем более «Мрии», а дежурная «рабочая лошадка». Самолет способен перевозить грузы массой 23-26 тонн, взлетая и садясь на неподготовленные полосы. Дальность полета — порядка двух тысяч км. Стоит примерно 50-55 млн долларов за штуку.

Смущают ровно два момента. Первый серийный KC-390 Embraer поставлен заказчику (Brazilian Air Force) только в начале сентября. И к настоящему моменту существует всего четыре таких самолета, причем остальные — еще опытные образцы. К тому же летом сообщалось о том, что Португалия подтвердила свою заявку на пять KC-390 — и получит свой заказ в… 2023–2027 годах. Уж не знаем, что такого тяжелого собрался возить этими транспортниками Владимир Зеленский, но он может попросту не дождаться этих самолетов до конца своего президентского срока: у Embraer портфель заказов по меньшей мере на 60 бортов.

Второй, еще более смущающий момент заключается в том, что украинский Ан-178 — прямой конкурент бразильскому транспортнику. Они поднялись в воздух в один и тот же год, имеют примерно равные характеристики (украинский чуть слабее — до 18 тонн груза, зато дальше летает). Но тут нужно понимать обстоятельства.

Ан-178, в отличие от «бразильца», пока даже не серийный, и подготовка к серийному производству даже не начиналась: как пишут украинские СМИ, все работы свернули еще в 2017 году. А свернули их в том числе потому, что до трети комплектующих Ан-178 — российского производства. Причем таких, которые быстро не заменишь: авионика, гидравлика, система управления.

Собственно, поэтому самолет и не готовят к серийному производству. Из-за запрета на сотрудничество с Россией «Антонов» был вынужден полностью заменить российских поставщиков. Предполагается, что это займет несколько лет. Например, выполнение госконтракта на 13 бортов (ожидалось, что МВД Украины закупит их для своих нужд этой осенью) ожидается не ранее 2022 года. А уж когда внешние заказчики дождутся — это и вовсе непонятно.

Еще один нюанс. Из-за смены комплектующих стоимость Ан-178 резко подскочила с 25 до 45 млн долларов, то есть теперь он лишь чуть дешевле «бразильца». Так что вполне может быть, что никогда не дождутся. А встанут в очередь за KC-390, как и сама Украина.

В общем, и себе не сделали, и экспортные контракты, считай, проворонили. Это уже не выстрел в ногу, а сразу в обе ноги.

Они заряжают пушку, они будут стрелять!

С Super Tucano не менее любопытно. Во-первых, он не реактивный, а турбовинтовой. Вроде как несерьезно, ведь, по сути, это самолет эпохи Второй мировой войны. Другое дело, что их конструкцию и производство довели до ума только в 1960-е. Так что сравнивать современные турбовинтовые самолеты с образцами 1930–1940 годов, конечно, нельзя. Только для чего Украине такая техника, есть же и Су, и МиГ

Во-первых, потери. В начальный период войны Украина потеряла как минимум два Су-24, два МиГ-29 и пять Су-25. И это только те потери, что были официально подтверждены. По данным руководства ЛДНР, одних только Су-25 Украина потеряла 18 штук. Кстати, Super Tucano — штурмовик, как и Су-25, поэтому интерес к этой модели можно считать косвенным подтверждением нехватки штурмовиков в авиации Украины.

Во-вторых, дешево. В различных источниках стоимость одного Super Tucano колеблется от 9 до 18 млн долларов. В принципе, и Су-25 где-то так же будет стоить (немодернизированный, конечно) — да только где ж его взять? А штурмовик нового поколения будет не только стоить раз в пять–семь дороже, но и значительно дороже в эксплуатации.

В-третьих, есть такое известное выражение «Из пушки по воробьям». У Украины для военной авиации сегодня есть только одно применение: конфликт в Донбассе. Применять там реактивную авиацию — это именно по воробьям. Не только дорого, но и малоэффективно. Иначе говоря, против современных ВВС ведущих стран мира такая машина, конечно, не подходит. Зато против повстанцев, ИГИЛ и прочих вооруженных групп без сильного ПВО — самое то. Не зря те же США еще в 2017 году задумались над разработкой своего турбовинтового штурмовика как раз для схожих задач.

В общем, «хорошие сапоги, надо брать». Тем более что, в отличие от своей военно-транспортной авиации, штурмовики Украина не делает. Но тут другое.

Авиаудары в ходе конфликта в Донбассе — пожалуй, самая позорная страница современной Украины. Достаточно сказать, что последний раз города Донецкой и Луганской областей бомбило люфтваффе. Плюс большое количество гражданских жертв в самом начале боевых действий и показное «Донецк/Луганск — это Украина». Чего ж вы их тогда бомбите?

Бразильские Super Tucano действительно могут усилить ВВС Украины.

Только вот к чему Украине ими вооружаться, если сам Зеленский публично выступает за развод войск и отвод вооружений? А кроме как в Донбассе, Украине этими штурмовиками просто негде воевать. Не против России же.

Еще один момент. США уже вооружили армии Афганистана, Ливана и Нигерии этим штурмовиком. Самолеты собирают в США, а потом продают в рассрочку. Учитывая же ежегодную программу военной помощи Украине от США, глядишь, и сэкономить что-то получится.

В общем, если с транспортником все понятно, то интерес к покупке Super Tucano не может не настораживать. Да, в сравнении с реактивной авиацией он кажется игрушкой. Но в умелых руках даже столь простой военный инструмент может быть и дешев, и эффективен.

…Жаль, что в Японию Зеленский поехал раньше. Иначе бы Штайнмайер мог бы спросить: «Господин президент, вы согласились на мирную формулу, названную в мою честь. Зачем же вам тогда новое оружие?».