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«Разговаривал с применением электрошокера» 

Рамблер + ещё 15 10 минут назад
Мэр Грозного Ислам Кадыров был уволен за жестокость, стало известно телеканалу «Грозный».
Ислам Кадыров стал мэром столицы Чечни в 2012 году, будучи 25-летним. До того он работал в органах внутренних дел, был заммэра Грозного, министром имущественных и земельных отношений Чечни и помощником Рамзана Кадырова.
Ислам Кадыров, как сообщал «Рамблер», перестал быть мэром Грозного в 2015-м. Он был отстранен от должности решением Рамзана Кадырова. Причина этого не уточнялась. Теперь телеканалу «Грозный» стало известно, что ею стали «жестокие методы работы» градоначальника.
На видео, записанных пресс-службой самого Ислама Кадырова и оказавшихся в распоряжении канала, запечатлено, как на тот момент мэр «разговаривает с применением электрошокера» с людьми, задержанными по подозрению в мошенничестве, угрожает им физической расправой и ложными обвинениями.
Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов подтвердил «Грозному» подлинность видео и то, что именно жестокость Ислама Кадырова стала причиной его увольнения.
«Он очень много сделал на этом посту, но когда стало известно, что для достижения благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики отстранил чиновника», — отметил Керимов.
В 2016-м Ислам Кадыров стал заместителем председателя правительства Чечни, пробыл им до весны 2017-го, после чего перешел на работу в правоохранительные органы.
Комментарии89 
Теги:
Политика , Видео , Ислам Кадыров , Рамзан Кадыров , Альви Керимов , МВД , Грозный
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