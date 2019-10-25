«Разговаривал с применением электрошокера»

Ислам Кадыров, как сообщал «Рамблер», перестал быть мэром Грозного в 2015-м. Он был отстранен от должности решением Рамзана Кадырова. Причина этого не уточнялась. Теперь телеканалу «Грозный» стало известно, что ею стали «жестокие методы работы» градоначальника.

На видео, записанных пресс-службой самого Ислама Кадырова и оказавшихся в распоряжении канала, запечатлено, как на тот момент мэр «разговаривает с применением электрошокера» с людьми, задержанными по подозрению в мошенничестве, угрожает им физической расправой и ложными обвинениями.

Пресс-секретарь Рамзана Кадырова Альви Керимов подтвердил «Грозному» подлинность видео и то, что именно жестокость Ислама Кадырова стала причиной его увольнения.

«Он очень много сделал на этом посту, но когда стало известно, что для достижения благих целей Ислам использовал неприемлемые методы, глава Чеченской республики отстранил чиновника», — отметил Керимов.

В 2016-м Ислам Кадыров стал заместителем председателя правительства Чечни, пробыл им до весны 2017-го, после чего перешел на работу в правоохранительные органы.