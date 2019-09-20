Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения 

Рамблер 33 минуты назад

Китай выгоняет Россию с Кавказа

Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.

Названы условия снятия блокады Донбасса

Возвращение предприятий Донбасса под контроль Киева является одним из условий отмены блокады региона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».

Страшная зима: Украина потеряла российский газ

Украинские чиновники быстро осознали, что продавить позицию России и «Газпрома» на переговорах по газу, даже имея на своей стороне заместителя еврокомиссара по энергетике, не получилось.

Песков описал выходные Путина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.

«Странно, что молчат про бараньи папахи»

Руководство UFC не станет применять какие-либо санкции против Хабиба Нурмагомедова после обращения британских зоозащитников, полагает президент М-1 Global Вадим Финкельштейн.

Россиян предупредили о волне автоугонов

Представители МВД России сообщили, что Россию ожидает волна угонов автотранспорта, сообщает Autonews.

Кутеж на 70 тысяч: что творят Кокорин и Мамаев на воле

Александр Кокорин спустя три дня после выхода из колонии в Белгородской области уже вовсю вливается в привычную жизнь.

Самолет с пассажирами не долетел до места назначения

Самолёт компании "ЮТейр" с более ста пассажирами на борту, вылетевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине, судно село в штатном режиме, сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.

Опубликован прогноз на грядущую зиму

Российские метеорологи провели анализ климатических данных и пришли к выводу, что в отопительный сезон 2019/2020 годов температуры воздуха в стране будут около и выше нормы.

Никто не знал: почему Заворотнюк лечилась в Польше

Подруга Анастасии Заворотнюк Юлия Завгороднева в интервью «Московскому комсомольцу» объяснила, почему актриса поехала на лечение в Польшу. По её словам, на поездку в Европу у артистки были свои причины.
Комментарии1
В мире , Видео , Григорий Березкин , Дмитрий Песков , Вадим Пристайко , Анастасия Заворотнюк , Хабиб Нурмагомедов , Вадим Финкельштейн , Александр Кокорин , Газпром , МВД , Газета.Ru , РИА Новости , Московский комсомолец , ИТАР-ТАСС , Reuters , Китай , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У россиян конфискуют украинские сельхозземли
У россиян конфискуют украинские сельхозземли146
Российского посла вызвали в МИД Эстонии
Российского посла вызвали в МИД Эстонии82
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию
«Обнаглели до конца»: россияне разорили Грузию477
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой
МИД обвинил США в разработке дрона с чумой34
Штурм «Зоны 51» провалился
Штурм «Зоны 51» провалился10
Видео
США задумали атаку на Калининград
00:48
США задумали атаку на Калининград
Армия Войска
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
00:40
Трамп и Зеленский обеспокоили разведку США
В мире
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
03:51
Украина срывает встречу «нормандской четверки»
Политика В мире
НАТО потеряло превосходство над Россией
00:33
НАТО потеряло превосходство над Россией
Армия В мире
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
00:45
В РФ оценили план США по прорыву ПВО Калининграда
Политика Оружие
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
01:08
Появились подробности о получивших ожоги в Турции детях
Происшествия
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
04:53
ГП просит Мосгорсуд смягчить приговор Устинову
Происшествия
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
00:36
Аксенов отправил в отставку всех глав городов Крыма
Политика Другое
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
02:08
«Надеемся только на чудо»: Заворотнюк стало хуже
Шоу-бизнес
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
02:21
Онколог назвал причину выхода Заворотнюк из комы
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение