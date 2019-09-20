Пока вы не уснули: Самолет с пассажирами не долетел до места назначения 

Китай выгоняет Россию с Кавказа
Опрошенные «Газетой.ру» аналитики заявили, что значение Китая как торгового партнера и источника инвестиций в Центральной Азии и на Кавказе заметно возросло, сделав эти регионы ареной для борьбы за влияние между Москвой и Пекином.
Названы условия снятия блокады Донбасса
Возвращение предприятий Донбасса под контроль Киева является одним из условий отмены блокады региона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».
Страшная зима: Украина потеряла российский газ
Украинские чиновники быстро осознали, что продавить позицию России и «Газпрома» на переговорах по газу, даже имея на своей стороне заместителя еврокомиссара по энергетике, не получилось.
Песков описал выходные Путина
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК.
«Странно, что молчат про бараньи папахи»
Руководство UFC не станет применять какие-либо санкции против Хабиба Нурмагомедова после обращения британских зоозащитников, полагает президент М-1 Global Вадим Финкельштейн.
Россиян предупредили о волне автоугонов
Представители МВД России сообщили, что Россию ожидает волна угонов автотранспорта, сообщает Autonews.
Кутеж на 70 тысяч: что творят Кокорин и Мамаев на воле
Александр Кокорин спустя три дня после выхода из колонии в Белгородской области уже вовсю вливается в привычную жизнь.
Самолет с пассажирами не долетел до места назначения
Самолёт компании "ЮТейр" с более ста пассажирами на борту, вылетевший из Уфы, вернулся обратно в аэропорт из-за отсутствия роста давления в кабине, судно село в штатном режиме, сообщили в приволжской транспортной прокуратуре.
Опубликован прогноз на грядущую зиму
Российские метеорологи провели анализ климатических данных и пришли к выводу, что в отопительный сезон 2019/2020 годов температуры воздуха в стране будут около и выше нормы.
Никто не знал: почему Заворотнюк лечилась в Польше
Подруга Анастасии Заворотнюк Юлия Завгороднева в интервью «Московскому комсомольцу» объяснила, почему актриса поехала на лечение в Польшу. По её словам, на поездку в Европу у артистки были свои причины.