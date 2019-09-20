Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у главы государства обычно не бывает полностью свободных выходных, сообщает принадлежащее Григорию Берёзкину РБК. Однако при малейшей возможности Владимир Путин старается посвятить время родным и близким, а также занятиям спортом.
«Вы знаете, что полноформатных выходных у президента, собственно, не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента, документооборот тоже не прекращается», — заявил Песков.
По его словам, Путин, перед тем как подписать те или иные документы, консультируется с представителями различных ведомств. При этом Песков подчеркнул, что только после подписи президента документ вступает в силу.
Когда у главы государства появляется свободное время на выходных, он посвящает его общению с близкими и родными людьми, отметил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что также Путин занимается спортом.
«Вы знаете, он это делает регулярно», — резюмировал Песков.
Последний раз о полноформатные выходные президента состоялись в августе, когда Путин провёл два дня на природе в Туве. Там, по словам представителя Кремля, национальный лидер ходил по горам и любовался красотами. На отдыхе главу государства сопровождали министр обороны Сергей Шойгу и директор ФСБ Александр Бортников.