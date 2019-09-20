Песков рассказал о выходных Путина

«Вы знаете, что полноформатных выходных у президента, собственно, не бывает, потому что идут доклады по линии ведомств, возникают вопросы, которые требуют решений президента, документооборот тоже не прекращается», — заявил Песков.

По его словам, Путин, перед тем как подписать те или иные документы, консультируется с представителями различных ведомств. При этом Песков подчеркнул, что только после подписи президента документ вступает в силу.

Когда у главы государства появляется свободное время на выходных, он посвящает его общению с близкими и родными людьми, отметил пресс-секретарь главы государства, подчеркнув, что также Путин занимается спортом.

«Вы знаете, он это делает регулярно», — резюмировал Песков.