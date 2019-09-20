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Стало известно, почему Заворотнюк лечилась в Польше 

Рамблер 3 часа назад
Стало известно, почему Заворотнюк лечилась в Польше
Фото: РИА Новости
Подруга Анастасии Заворотнюк Юлия Завгороднева в интервью «Московскому комсомольцу» объяснила, почему актриса поехала на лечение в Польшу. По её словам, на поездку в Европу у артистки были свои причины.
«Настя не хотела афишировать свое состояние. Ей комфортнее было находиться в месте, где ее никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве», — заявила женщина.
Ранее научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов в интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, как начиналось лечение актрисы. По его словам, артистка при появлении первых симптомов заболевания обратилась к российским специалистам. Коновалов подчеркнул, что она прошла обследование в отечественной клинике, после чего приняла решение отправиться на лечение в Германию, где ей сделали операцию. Медик заявил, что Заворотнюк были прописаны лучевая терапия и облучение. Процедуры актриса решила пройти в польской клинике.
В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Несколько дней назад стало известно, что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позавчера медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. Накануне СМИ отметили, что актрису вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.
Сколько выпить: сомнительный ответ о полезных дозах
Комментарии3
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Александр Коновалов , Московский комсомолец , Польша
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