Стало известно, почему Заворотнюк лечилась в Польше

Подруга Анастасии Заворотнюк Юлия Завгороднева в интервью «Московскому комсомольцу» объяснила, почему актриса поехала на лечение в Польшу . По её словам, на поездку в Европу у артистки были свои причины.

«Настя не хотела афишировать свое состояние. Ей комфортнее было находиться в месте, где ее никто не знал, поэтому она выбрала эту страну, не осталась в Москве», — заявила женщина.

Ранее научный руководитель НМИЦ нейрохирургии имени Бурденко Александр Коновалов интервью телеканалу «Москва 24» рассказал, как начиналось лечение актрисы. По его словам, артистка при появлении первых симптомов заболевания обратилась к российским специалистам. Коновалов подчеркнул, что она прошла обследование в отечественной клинике, после чего приняла решение отправиться на лечение в Германию, где ей сделали операцию. Медик заявил, что Заворотнюк были прописаны лучевая терапия и облучение. Процедуры актриса решила пройти в польской клинике.

В августе СМИ сообщили, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Несколько дней назад стало известно, что у нее отек мозга, метастазы, пневмония, полиорганная недостаточность, она частично парализована, в коме, подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позавчера медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. Накануне СМИ отметили, что актрису вывели из критического состояния и комы и перевели в обычную палату.