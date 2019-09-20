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Названы условия снятия блокады Донбасса 

Рамблер + ещё 2 10 минут назад
Возвращение предприятий Донбасса под контроль Киева является одним из условий отмены блокады региона. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью «Европейской правде».
«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — сказал он.
В числе прочих условий Пристайко назвал соблюдение договоренностей по восстановлению моста в Станице Луганской и обмен удерживаемыми лицами.
«Все это — элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется», — заявил министр.
Блокада Крыма и Донбасса началась в 2014 году. На неподконтрольных территориях Донбасса Киев отказался от бюджетных выплат, в том числе и пенсий, пассажирских перевозок по железной дороге и банковского обслуживания.
В мире , Видео , Украина , Вадим Пристайко , Киев
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