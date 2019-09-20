Названы условия снятия блокады Донбасса

«Мы не отменяем блокаду. Возвращение предприятий является условием ее отмены», — сказал он.

В числе прочих условий Пристайко назвал соблюдение договоренностей по восстановлению моста в Станице Луганской и обмен удерживаемыми лицами.

«Все это — элементы "плана Зеленского", который сейчас формируется», — заявил министр.

Блокада Крыма и Донбасса началась в 2014 году. На неподконтрольных территориях Донбасса Киев отказался от бюджетных выплат, в том числе и пенсий, пассажирских перевозок по железной дороге и банковского обслуживания.