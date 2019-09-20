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Погода в России: Опубликован прогноз на грядущую зиму 

Рамблер + ещё 2 53 минуты назад
Российские метеорологи провели анализ климатических данных и пришли к выводу, что в отопительный сезон 2019/2020 годов температуры воздуха в стране будут около и выше нормы. Об этом сообщается на сайте Росгидромета.
Вероятность своего прогноза ученые оценили в 67-69 процентов. В октябре, по их расчетам, температуры выше нормы будут на большей части Северо-Западного федерального округа, а также на севере Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Ниже нормы средние температуры опустятся на юге Сибирского и Дальневосточного федеральных округов.
В ноябре по всей стране средние температуры будут около нормы, а на севере Северо-Западного, Уральского, Сибирского и Дальневосточного федеральных округов — выше нормы.
Декабрь окажется теплее нормы на севере Уральского, Сибирского федеральных округов и Якутии. На большей части территории РФ температуры в первый месяц зимы будут около нормы.
Январь 2020 года окажется теплее среднестатистических январей на севере Якутии, температуры около и ниже нормы ожидаются в Северо-Западном федеральном округе.
При этом февраль будет холоднее прошлогоднего в Центральном федеральном округе и на большей части Северо-Западного федерального округа. Выше нормы температурный фон установится на Северном Кавказе, в Иркутской области и на большей части Дальневосточного федерального округа.
Март почти по всей России будет теплее нормы. Это касается юга страны, территорий Урала и Сибири, а на севере Центрального округа, в Северо-западном округе и на Дальнем Востоке среднемесячные температуры ожидаются около и немного выше нормы.
Прогнозы на отопительный сезон публикуются для федеральных органов исполнительной власти, чтобы чиновники могли оценить риски возникновения ЧС природного характера. За последние 19 лет оправдываемость таких прогнозов находилась в пределах 58 — 81 процентов.
Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал о прогнозах ученых на эту осень. По их данным, в Москве сезон будет теплым, с температурами чуть выше нормы и дефицитом осадков.
Обычно климатическая зима, то есть переход на нулевые и минусовые температуры, приходит после 10 ноября, но ноябрь 2019 года будет теплым. Климатическая зима сместится как минимум на конец ноября — начало декабря. При этом и декабрь начнет «приобретать зимние черты» только к новому году, подчеркивал Тишковец. В январе и феврале, по его данным, ожидается много осадков и достаточно высокие температуры.
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Общество , Видео , Погода , Евгений Тишковец
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