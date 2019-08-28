Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина 

Песков объяснил совпадение при покупке Путиным мороженого
В Кремле не видят ничего странного в том, что президент России Владимир Путин дважды покупал мороженое на авиасалоне МАКС у одной и той же продавщицы.
Уходите из Крыма: что США требуют от Москвы
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия сможет вернуться в формат «Большой восьмерки» (G8) после ухода из Крыма.
Назван объем «секретной» экономики России
Секретные расходы России в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Россия впервые показала Су-57э
ТРК «Звезда»
Россия на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года в Жуковском впервые представила экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57э, сообщает «Звезда».
Зеленский внес предложение по нормандскому формату
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
Грузия назвала условия диалога с Россией
Сигналы об отказе от принуждения — условие возобновления диалога с Россией, заявила каналу Евроньюс президент Грузии Саломе Зурабишвили.
В Киеве решили судьбу Вышинского
Журналист Кирилл Вышинский освобожден, сообщает ТАСС.
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки
Женщин насилуют не полицейские, а граждане. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
ЧП в Новосибирске: под завалами 12 человек
Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.