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Пока вы не уснули: Песков объяснил странности с мороженым Путина 

Рамблер 24 минуты назад

Песков объяснил совпадение при покупке Путиным мороженого

В Кремле не видят ничего странного в том, что президент России Владимир Путин дважды покупал мороженое на авиасалоне МАКС у одной и той же продавщицы.

Уходите из Крыма: что США требуют от Москвы

Специальный представитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Россия сможет вернуться в формат «Большой восьмерки» (G8) после ухода из Крыма.

Назван объем «секретной» экономики России

Секретные расходы России в 2017 году составили 4,85 триллиона рублей, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Россия впервые показала Су-57э

ТРК «Звезда»
Россия на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года в Жуковском впервые представила экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57э, сообщает «Звезда».

Зеленский внес предложение по нормандскому формату

Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.

Грузия назвала условия диалога с Россией

Сигналы об отказе от принуждения — условие возобновления диалога с Россией, заявила каналу Евроньюс президент Грузии Саломе Зурабишвили.

В Киеве решили судьбу Вышинского

Журналист Кирилл Вышинский освобожден, сообщает ТАСС.

Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки

Женщин насилуют не полицейские, а граждане. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

ЧП в Новосибирске: под завалами 12 человек

Под завалами обрушившегося строящегося здания в Новосибирске могут находиться 12 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Комментарии
В мире , Видео , Григорий Березкин , Саломе Зурабишвили , Кирилл Вышинский , Дмитрий Песков , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Курт Волкер , Владимир Путин , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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