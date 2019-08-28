Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки

Женщин насилуют не полицейские, а граждане. Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

В понедельник краснодарское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении против двоих сотрудников ППС из Анапы уголовного дела об изнасиловании несовершеннолетней.

На прошлой неделе свердловское управление СК предъявило обвинение в изнасиловании женщины троим полицейским из Екатеринбурга.

«Преступления совершают граждане», — убежден Песков, не согласившийся, что речь в обоих случаях идет о безнаказанности правоохранителей.

Официальный представитель Кремля назвал оба случая сексуального насилия граждан над гражданами абсолютно неприемлемыми, отвратительными, возмутительными и недопустимыми. Он выразил надежду, что виновные будут наказаны, призвав дождаться результатов разбирательств.