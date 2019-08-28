Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату

«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.

Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Вашингтона к нормандскому формату.

Отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».