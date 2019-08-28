Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зеленский выступил за присоединение США к нормандскому формату 

RT на русском + ещё 10 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном выступил за присоединение Соединённых Штатов к нормандскому формату.
«Президент Украины выразил надежду, что США смогут быть в большей мере вовлечены в переговорный процесс по Донбассу», — говорится в сообщении пресс-службы украинского президента.
Зеленский отметил, что Украина приветствовала бы присоединение Вашингтона к нормандскому формату.
Отмечается, что Зеленский поблагодарил США «за мощную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины».
Ранее спецпредставитель США по Украине Курт Волкер заявил, что Соединённые Штаты довольны нормандским форматом.
RT на русском: последние новости
Президент Грузии обозначила условия возобновления диалога с Россией Лукашенко заявил о неразберихе в торговых отношениях Минска и Анкары Суд отпустил Кирилла Вышинского под личное поручительство
В мире , Украина , Джон Болтон , Владимир Зеленский , Курт Волкер , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки198
Казаки решили наказать избитого ими россиянина19
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены9
США сделали заявление об изоляции России12
Лукашенко пожаловался на отношения с Турцией2
Видео
00:36
Новое видео Пугачевой вызвало недоумение
Шоу-бизнес
00:43
Украинских журналистов избили в прямом эфире
Украина В мире
00:54
На Филиппинах произошел пожар на пароме
В мире Азия
00:48
Опубликована предсмертная переписка убитой депутатом жены
Происшествия
04:59
Пять новых островов появились в России
Наука Наука и техника
01:56
Трагедия в Новосибирске: число жертв возросло
Происшествия
00:41
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Общество
00:50
Кремль отреагировал на изнасилование волейболистки
Происшествия
00:50
«Третий стоял и смотрел»: в Анапе изнасиловали волейболистку
Происшествия Криминал
01:20
Макрон заявил об ошибке Запада в отношении России
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение