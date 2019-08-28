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Россия впервые показала Су-57э 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: ТРК «Звезда»
Россия на открытой статической стоянке Международного авиационно-космического салона 2019 года (МАКС-2019) в Жуковском (Московская область) впервые представила экспортную версию истребителя пятого поколения Су-57э, сообщает «Звезда».
Телеканал отмечает, что специально для самолета построили круговой стенд с ковровыми дорожками вокруг, а к кабине летательного аппарата ведет отдельный трап.
Также на МАКС-2019, как пишет «Российская газета», была показана экспортная версия истребителя МиГ-35, особенностью которого стали измененная геометрия планера и обновленная система бортового радиолокационного оборудования.
Ранее в августе китайская государственная газета «Хуаньцю шибао» написала, что Пекин может рассмотреть покупку Су-57 у Москвы после того, как сравнит его возможности с самолетами собственного производства.
В том же месяце на тренировочных полетах в Жуковском, предшествующих выступлению на МАКС-2019, истребитель Су-57 нестандартно сел, выпустив тормозные парашюты до касания полосы. Тогда же самолет исполнил «кобру Пугачева» и «плоский штопор».
В марте директор по международному сотрудничеству и региональной политике «Ростеха» Виктор Кладов сообщил, что документы на Су-57э почти готовы.
МАКС-2019 проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября.
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Комментарии
Армия , Оружие , Виктор Кладов , Ростех , Авиационно-космический салон МАКС , "Российская газета" , Жуковский , Московская область
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