Грузия назвала условие диалога с Россией

Саломе Зурабишвили. Сигналы об отказе от принуждения — условие возобновления диалога с Россией , заявила каналу Евроньюс президент Грузии

По ее словам, Грузия не будет готова к диалогу с Россией раньше, чем та четко посигналит о своей готовности признать невозможность строительства отношений на принуждении.

«Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — заявила Зурабишвили.

В понедельник в своем фейсбуке президент Грузии назвала своим главным желанием и основной целью мирное возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.

Саломе Зурабишвили пообещала сделать все возможное для воплощения своего желания и реализации своей цели в течение срока своего президентства.

Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она первая женщина на этом посту, а срок ее полномочий, согласно действующему в стране законодательству, составит не более пяти лет.