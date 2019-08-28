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Грузия назвала условие диалога с Россией 

Рамблер + ещё 14 14 минут назад
Сигналы об отказе от принуждения — условие возобновления диалога с Россией, заявила каналу Евроньюс президент Грузии Саломе Зурабишвили.
По ее словам, Грузия не будет готова к диалогу с Россией раньше, чем та четко посигналит о своей готовности признать невозможность строительства отношений на принуждении.
«Нам будет необходимо четко понять, что произошли изменения в позиции России по отношению к такому маленькому соседу, как мы», — заявила Зурабишвили.
В понедельник в своем фейсбуке президент Грузии назвала своим главным желанием и основной целью мирное возвращение Абхазии и Южной Осетии в состав Грузии.
Саломе Зурабишвили пообещала сделать все возможное для воплощения своего желания и реализации своей цели в течение срока своего президентства.
Зурабишвили стала президентом Грузии в декабре 2018 года. Она первая женщина на этом посту, а срок ее полномочий, согласно действующему в стране законодательству, составит не более пяти лет.
Комментарии93
В мире , Видео , Саломе Зурабишвили , Грузия
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