Пока вы не уснули: ловушка для Зеленского 

Орешкин предсказал "взрыв" российской экономике
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин в интервью радиостанции «Эхо Москвы» рассказал, когда из-за тотальной закредитованности населения ожидается «взрыв» отечественной экономики.
Путин отменил введенные 9 лет назад санкции
Президент России Владимир Путин отменил введенные девять лет назад санкции против Эритреи, сообщает ТАСС со ссылкой на указ, опубликованный на официальном портале правовой информации.
Минобороны разоблачило ложь об «ударе ВКС»
Российская авиация не совершала полетов в районе, где якобы был совершен авиаудар.
Партия Зеленского лидирует на выборах в Верховную Раду
Партия президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" впервые в истории страны получает уверенное однопартийное большинство в новом парламенте, что дает ей возможность самостоятельно сформировать правительство и назначить своего премьера.
Киев решил помешать выдаче российских паспортов
Украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Зеленского предупредили о ловушке
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку, подготовленную правительством, заявил в эфире NewsOne экс-министр Украины и бывший депутат Верховной рады Александр Попов.
Грузинские военные ответили на заявления России
Министр обороны Грузии Леван Изория призвал отвечать на «вызывающие эмоции» заявления России продолжением стратегического курса страны, в который укладываются и предстоящие беспрецедентные учения под эгидой НАТО, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.
Шеф-редактор «Путь говорят» умер в 29 лет
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет, сообщает Первый канал.
Российский канал убрал из фильма "долбаных украинцев"
Paramount Pictures
Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика "Ограбление по-итальянски" и убрал из нее фразу про украинцев. Об этом сообщает "Говорит Москва".