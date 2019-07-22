Шеф-редактор «Путь говорят» умер в 29 лет

«Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», — говорится в сообщении телеканала.

Его супруга Алина, работавшая вместе с ним, рассказала, что муж всегда мечтал быть шеф-редактором «Пусть говорят», переживал за каждую программу, не мог заснуть перед съемками.

По словам коллег, Коновалов больше всего любил помогать людям и делать добро.

О причинах смерти журналиста не сообщается.