Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шеф-редактор «Путь говорят» умер в 29 лет 

Рамблер + ещё 15 1 час назад
Фото: РИА Новости
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет, сообщает Первый канал.
«Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», — говорится в сообщении телеканала.
Его супруга Алина, работавшая вместе с ним, рассказала, что муж всегда мечтал быть шеф-редактором «Пусть говорят», переживал за каждую программу, не мог заснуть перед съемками.
По словам коллег, Коновалов больше всего любил помогать людям и делать добро.
О причинах смерти журналиста не сообщается.
Общество , Денис Коновалов
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Умерла Ирина Звегинцева
Виторгана заметили на отдыхе с новой девушкой
Инженеры показали парашюты для космических туристов1
Оправдала дочь: мать Леди Гаги нашла виноватого1
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке11
Видео
01:04
Горящая в атмосфере Tiangong-2 попала на видео
Технологии Наука и техника
01:06
Дама без головы: страшная находка в московском сквере
Криминал Статьи
02:28
Инженеры показали парашюты для космических туристов
Наука и техника Технологии
00:22
Умер генеральный директор МАГАТЭ
Происшествия
00:59
Россиян опять заметили за охотой на просрочку у помоек
Общество
04:51
Медведчук объяснил свои выступления на русском языке
В мире Украина
05:59
Шуфрич: народ Украины еще увидит, кого же он выбрал
В мире Украина
00:57
Туристический теплоход загорелся в Казани
Пожары Происшествия
04:40
Любовницу Петросяна обозвали «Запорожцем»
Шоу-бизнес Статьи
02:12
Еще один российский город окутало дымом
Погода Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение