Шеф-редактор «Путь говорят» умер в 29 лет 

Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет, сообщает Первый канал.
«Он всей душой любил телевидение и сам был душой программы, в которой работал. Всегда неравнодушный к чьей-то беде или несправедливости, Денис одинаково готов был помочь и звездам, и простым людям, и это делало счастливым его самого», — говорится в сообщении телеканала.
Его супруга Алина, работавшая вместе с ним, рассказала, что муж всегда мечтал быть шеф-редактором «Пусть говорят», переживал за каждую программу, не мог заснуть перед съемками.
По словам коллег, Коновалов больше всего любил помогать людям и делать добро.
О причинах смерти журналиста не сообщается.