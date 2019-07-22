В МО РФ назвали фейком сообщение «Белых касок» об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии

Российская авиация не совершала полетов в районе, где якобы был совершен авиаудар.

Минобороны России опровергли информацию, распространяемую европейскими СМИ о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по «рынку» в н.п. Маарет-ан-Нуман.

«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в н.п. Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) –фейк», — заявили в российском военном ведомстве.

В нем также подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате авиаудара в Сирии погибли 12 человек, а десятки получили ранения. Инцидент якобы произошел на одном из рынков деревни Маар Шурин на юге провинции Идлиб.