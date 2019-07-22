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В МО РФ назвали фейком сообщение «Белых касок» об ударе ВКС РФ по рынку в Сирии 

ТК «Звезда» + ещё 6 1 час назад
Российская авиация не совершала полетов в районе, где якобы был совершен авиаудар.
В Минобороны России опровергли информацию, распространяемую европейскими СМИ о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по «рынку» в н.п. Маарет-ан-Нуман.
«Заявления анонимных представителей финансируемой Великобританией и США организации «Белые каски» о якобы нанесении самолетами ВКС России удара по рынку в н.п. Маарет-ан-Нуман (провинция Идлиб) –фейк», — заявили в российском военном ведомстве.
В нем также подчеркнули, что авиация ВКС России никаких задач в данном районе Сирийской Арабской Республики не выполняла.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что в результате авиаудара в Сирии погибли 12 человек, а десятки получили ранения. Инцидент якобы произошел на одном из рынков деревни Маар Шурин на юге провинции Идлиб.
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Армия , Ближний Восток , Видео , Войска , Оружие , Министерство обороны , Сирия
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