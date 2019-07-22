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Российский телеканал убрал из фильма «долбаных украинцев» 

Газета.Ru + ещё 5 51 минуту назад
Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика "Ограбление по-итальянски" и убрал из нее фразу про украинцев. Об этом сообщает "Говорит Москва".
Как отмечается, в англоязычной версии фильма герой Skinny Pete в исполнении Гаутти заявляет, что, если он что-то и знает, так это то, нельзя идти против матери-природы, тещи и "долбаных украинцев". В озвучке телеканала эта фраза изменена: "Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи".
Уточняется, что лента была показана в эфире 16 июля.
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