Российский телеканал убрал из фильма «долбаных украинцев»

Российский телеканал СТС отредактировал озвучку криминального боевика "Ограбление по-итальянски" и убрал из нее фразу про украинцев. Об этом сообщает "Говорит Москва".

Как отмечается, в англоязычной версии фильма герой Skinny Pete в исполнении Гаутти заявляет, что, если он что-то и знает, так это то, нельзя идти против матери-природы, тещи и "долбаных украинцев". В озвучке телеканала эта фраза изменена: "Я уяснил давно — нельзя переть против природы, против тещи".

Уточняется, что лента была показана в эфире 16 июля.