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Киев решил помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Украинские власти планируют принять ряд мер, чтобы помешать выдаче российских паспортов жителям Донецкой и Луганской народных республик, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
«Конечно. Должны быть конкретные меры, чтобы этот процесс прекратился или максимально усложнился. Это является нарушением минских соглашений, спланированная провокация и мы конечно не оставим это так», — заявил Данилюк в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».
На прошлой неделе МИД Украины выразил протест в связи с подписанием президентом России Владимиром Путиным указа об упрощенном порядке получения российского гражданства для всех жителей Донбасса.
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