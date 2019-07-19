Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России 

Путин устроил разнос чиновникам
Президент России Владимир Путин остался недоволен ходом работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.
«Нафтогаз» сделал России предложение
«Нафтогаз» заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.
Подруга Меркель угрожает России
Новая глава Еврокомиссии, подруга Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен довольно воинственно настроена по отношению к России.
Стало известно о тайных переговорах России по MH17
Россия и Нидерланды конфиденциально консультируются друг с другом относительно катастрофы рейса MH17 в Донбассе.
Названа причина ЧП с самолетом в Шереметьево
В процессе вылета из аэропорта Шереметьево в Ереван в самолете авиакомпании Nordwind с более чем 180 людьми на борту возникла нештатная ситуация.
ФСБ добавят новых полномочий
Минтранс предложил изменить порядок допуска авиакомпаний к международным полетам.
Россия приняла решение по грузинским винам
Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал о дискуссиях по поводу «винных» санкций в отношении Грузии.
"Мы готовы": Зеленский сделал Москве предложение
Украина готова освободить журналиста Кирилла Вышинского в обмен на освобождение Россией режиссера Олега Сенцова.
"Он утонул": Путин дал обещание мальчику
Разговор президента с ребёнком состоялся в ходе посещения Путиным одного из пунктов временного размещения жителей Тулуна, лишившихся крыши над головой.
Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством
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Канадский хоккеист, серебряный призер Олимпийских игр Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством.