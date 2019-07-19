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Пока вы не уснули: подруга Меркель угрожает России 

Рамблер 51 минуту назад

Путин устроил разнос чиновникам

Президент России Владимир Путин остался недоволен ходом работ по ликвидации последствий паводка в Иркутской области.

«Нафтогаз» сделал России предложение

«Нафтогаз» заявил, что компания согласна с вариантом по транзиту российского газа через территорию Украины в Европу.

Подруга Меркель угрожает России

Новая глава Еврокомиссии, подруга Ангелы Меркель Урсула фон дер Ляйен довольно воинственно настроена по отношению к России.

Стало известно о тайных переговорах России по MH17

Россия и Нидерланды конфиденциально консультируются друг с другом относительно катастрофы рейса MH17 в Донбассе.

Названа причина ЧП с самолетом в Шереметьево

В процессе вылета из аэропорта Шереметьево в Ереван в самолете авиакомпании Nordwind с более чем 180 людьми на борту возникла нештатная ситуация.

ФСБ добавят новых полномочий

Минтранс предложил изменить порядок допуска авиакомпаний к международным полетам.

Россия приняла решение по грузинским винам

Замглавы МИД России Григорий Карасин рассказал о дискуссиях по поводу «винных» санкций в отношении Грузии.

"Мы готовы": Зеленский сделал Москве предложение

Украина готова освободить журналиста Кирилла Вышинского в обмен на освобождение Россией режиссера Олега Сенцова.

"Он утонул": Путин дал обещание мальчику

Разговор президента с ребёнком состоялся в ходе посещения Путиным одного из пунктов временного размещения жителей Тулуна, лишившихся крыши над головой.

Серебряный призер Олимпиады покончил жизнь самоубийством

NashvillePredators.com
Канадский хоккеист, серебряный призер Олимпийских игр Грег Джонсон покончил жизнь самоубийством.
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В мире , Видео , Кирилл Вышинский , Олег Сенцов , Грег Джонсон , Григорий Карасин , Владимир Путин , Нафтогаз , ФСБ , МИД , Минтранс РФ , Аэропорт Шереметьево , Еврокомиссия , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Reuters , Иркутская Область
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