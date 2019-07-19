Путин устроил разнос чиновникам

Как сообщает ТАСС, глава государства прибыл в Иркутскую область, пообщался с пострадавшими от наводнения, а затем провел совещание в терминале аэропорта Братска

«С учетом того, что я там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной», — сказал Путин на совещании.

Он отметил, что плохо организовано информирование граждан, люди «не знают, куда пойти, информации нет никакой, на что человек имеет право, на что не может рассчитывать, где получить какие-то справки, где документы восстановить».

Также президент раскритиковал распределение гуманитарной помощи в пострадавших от паводка районах. По его словам, иногда «она просто разбрасывается в воду».

«Это вот так организована работа на местах? Это такая благодарность людям за то, что они позаботились о пострадавших?» — возмутился глава государства.

Президент также отметил, что средства из бюджета для выплат пострадавшим «пришли достаточно быстро», но часть жителей их до сих пор не получила.

«Я с удивлением просто сегодня услышал, что не только за полностью утраченное жилье, не только утраченное наполовину жилье, но даже и по 10 тыс. рублей некоторые не получили. Это что такое? Как это понимать?», — поинтересовался он.

По словам главы государства, работа по восстановлению жилья в пострадавших от паводка районах «должна вестись на результат, а не для отчета и не для галочки».

Путин обратил внимание на расхождения в цифрах и данных. Он заявил, что местное руководство сегодня доложило о подтоплении 968 домов, а в справках указаны почти 11 тысяч подтопленных домов.