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Стало известно о тайных переговорах России по MH17 

Рамблер + ещё 6 40 минут назад
Россия и Нидерланды конфиденциально консультируются друг с другом относительно катастрофы рейса MH17 в Донбассе. Об этом, как сообщает ТАСС, рассказал замглавы Министерства иностранных дел РФ Александр Грушко.
«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук» в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.
Официальное расследование катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.
В июне следствие объявило виновниками произошедшего россиян Игоря Стрелкова, Сергея Дубинского, Олега Пулатова и украинца Леонида Харченко, а также заявило о причастности к этому властей России.
В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте упоминал, что обсуждал с президентом России результаты расследования. Он не уточнил, ни что сказал Владимиру Путину, ни что тот ответил, однако подчеркнул чрезвычайную важность обсуждения MH17 с российскими властями.
По словам Александра Грушко, в настоящее время Москва и Амстердам ведут консультации по крушению «Боинга». Говорить о них подробнее замминистра иностранных дел отказался, сославшись на договоренность стран о конфиденциальном характере консультаций.
Комментарии197
Политика , Видео , Катастрофы , Происшествия , Марк Рютте , Сергей Дубинский , Леонид Харченко , Олег Пулатов , Александр Грушко , Владимир Путин , Игорь Стрелков , МИД , Нидерланды
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