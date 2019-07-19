Стало известно о тайных переговорах России по MH17

«Боинг» авиакомпании «Малазийские авиалинии», летевший рейсом MH17, был сбит над Донбассом из зенитного ракетного комплекса «Бук» в 2014 году. В результате крушения лайнера погибли 298 человек.

Официальное расследование катастрофы ведет Совместная следственная группа, в которую входят представители Бельгии, Украины, Малайзии, Австралии и Нидерландов.

В конце июня премьер-министр Нидерландов Марк Рютте упоминал, что обсуждал с президентом России результаты расследования. Он не уточнил, ни что сказал Владимиру Путину , ни что тот ответил, однако подчеркнул чрезвычайную важность обсуждения MH17 с российскими властями.

По словам Александра Грушко, в настоящее время Москва и Амстердам ведут консультации по крушению «Боинга». Говорить о них подробнее замминистра иностранных дел отказался, сославшись на договоренность стран о конфиденциальном характере консультаций.